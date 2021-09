Life

Mad Clip: Τα συγκινητικά μηνύματα των φίλων του στα social media (εικόνες)

Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον αδικοχαμένο trapper.

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης 3/9 η είδηση ότι ο trapper Mad Clip, πέθανε σε τροχαίο.

Το αυτοκίνητο μάρκας Porsche που οδηγούσε ο Mad Clip καταστράφηκε και η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός, να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

Η είδηση θανάτου του, συγκλόνισε τους θαυμαστές του και όχι μόνο. Οι πιο στενοί του φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με μηνύματα που συγκινούν και εμείς, συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά

