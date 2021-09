Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αγνοείται ψαράς στον Θερμαϊκό Κόλπο

Επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του ψαρά

Σε εξέλιξη οι έρευνες στον Θερμαϊκό Κόλπο για τον 62χρονο ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη, όταν πήγε με τη βάρκα του για ψάρεμα, σε θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Καθώς δεν έδωσε σημάδια ζωής, δηλώθηκε σήμερα το πρωί η εξαφάνισή του και έκτοτε διεξάγονται έρευνες, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κι ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ από ξηράς πραγματοποιεί έρευνες όχημα του Λιμενικού.

