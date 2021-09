Οικονομία

ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου “carousel” από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Πώς το κύκλωμα των e-shop γλύτωνε την καταβολή ΦΠΑ. Πάνω από 30 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο.

Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Από την έρευνα της Υπηρεσίας, προέκυψε ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή υποκρυπτόμενων προσώπων, καθώς και της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών – εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και σε κάθε περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

