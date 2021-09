Life

Κηδεία Mad Clip: που και πότε θα γίνει

Που επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα. Που θα πουν το "στερνό αντίο" στον Mad Clip συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές.

Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε στον θάνατο ο Mad Clip.

Ο καλλιτέχνης επέστρεφε από τον γάμο της μάνατζέρ του στα νότια προάστια, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα και μετά σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, που στάθηκε μοιραίος για την ζωή του.

Η κηδεία του Mad Clip, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας.

Το «τελευταίο αντίο» στον Πήτερ Αναστασόπουλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, θα ειπωθεί την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, στις 16.00 στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Εκεί, συγενείς, συνεργάτες και φίλοι, μαζί με θαυμαστές του, θα τον αποχαιρετήσουν.

Στο μικροσκόπιο τα βίντεο απο κάμερες ασφαλείας

Το βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον Mad Clip, εξετάζουν οι αρχές, αλλά και τις κάμερες κατά μήκος της διαδρομής που έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, μέχρι το σημείο του δυστυχήματος. Παράλληλα, αναμένεται και το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον των αστυνομικών εμφανίστηκε και έδωσε εξηγήσεις ο οδηγός του λευκού Audi, που καταγράφηκε στο βίντεο να βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο του Mad Clip λίγο πριν αυτό "φύγει" απο τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός είπε στους αστυνομικούς πως «κράτησα απόσταση ασφαλείας από το άλλο αυτοκίνητο για να μην δημιουργήσω πρόβλημα».

Ακόμη, ανέφερε πως στο αυτοκίνητο ήταν με τη γυναίκα του και γυρνούσαν από διασκέδαση και πως δεν είχε καμία σχέση με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Mad Clip.

