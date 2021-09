Life

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο οδηγός του Audi R8, που βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητο του Mad Clip, λίγες στιγμές πριν απο το θανατηφόρο τροχαίο.

Εμφανίστηκε στους αστυνομικούς ο οδηγός του Audi, που εμφανίζεται και σε βίντεο να βρίσκεται δίπλα απο το αυτοκίνητο του Mad Clip, την στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του Audi είπε στους αστυνομικούς πως «κράτησα απόσταση ασφαλείας από το άλλο αυτοκίνητο για να μην δημιουργήσω πρόβλημα».

Ακόμη, ανέφερε πως στο αυτοκίνητο ήταν με τη γυναίκα του και γυρνούσαν από διασκέδαση και πως δεν είχε καμία σχέση με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Mad Clip.

Για την εμφάνιση του οδηγού, ο οποίος αναζητείτο απο την Αστυνομία, έχει ενημερωθεί και εισαγγελέας ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ τα όσα είπε στις Αρχές συμπίπτουν με τα στοιχεία που είχαν ήδη οι αστυνομικοί στη διάθεσή τους.

Βίντεο - ντοκουμέντο πριν το τροχαίο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει το αυτοκίνητο του Mad Clip αλλά και το Audi με τις κίτρινες πινακίδες λίγο πριν το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του διάσημου traper.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα αυτοκίνητα είναι δίπλα δίπλα και τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με το αυτοκίνητο του mad clip να έχει μείνει πίσω αλλά να αναπτύσσει ταχύτητα και να ξεπερνά το άλλο αυτοκίνητο και να μπαίνει στη μοιραία στροφή που του στοίχισε τη ζωή.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ζηλανδία: αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Mu κυριαρχεί στην Κολομβία

Μίκης Θεοδωράκης: Εθνικό πένθος για τον παγκόσμιο Έλληνα