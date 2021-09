Αθλητικά

Εθνική - Φαν’τ Σχιπ: Να δείξουμε στο γήπεδο ότι είμαστε καλύτεροι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρίσιμος ο αγώνας με το Κόσοβο στην Πρίστινα, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής.

Στη σημασία που έχει για την Εθνική Ελλάδας ο κυριακάτικος (05/09, 21:45) αγώνας με το Κόσοβο στην Πρίστινα, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν’τ Σχιπ, στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε το απόγευμα του Σαββάτου (04/09). Ο Ολλανδός προπονητής τόνισε πως η «γαλανόλευκη» ομάδα πρέπει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της μέσα στο γήπεδο και υπογράμμισε πως όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη θα πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φαν’τ Σχιπ στη συνέντευξη Τύπου:

-Γνωρίζετε καλά το Κόσοβο, καθώς το έχετε αντιμετωπίσει δύο φορές, μετά τη νίκη επί της Γεωργίας έχετε μεγαλύτερο κίνητρο;

«Κάθε ματς για εμάς είναι σημαντικό. Έχουμε παίξει δύο φορές αλλά αύριο (σ.σ. Κυριακή 05/09) οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι, πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Αν δείτε στο ποδόσφαιρο παίξαμε με την Αρμενία εκτός έδρας τη νικήσαμε και η Αρμενία βλέπουμε να προηγείται σε όμιλο με τη Γερμανία. Θα είναι ένα σκληρό και ενδιαφέρον παιχνίδι, πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να ακολουθήσουμε το πλάνο».

-Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Τζόλης δεν θα παίξει. Πόσο θα επηρεάσει η απουσία του;

«Ο Τζόλης είναι τραυματίας, αναρρώνει και ελπίζω να μπορούμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας για το ματς με τη Σουηδία. Είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής και ελπίζουμε να είναι στη διάθεσή μας. Ξέραμε ότι είναι τραυματίας. Είναι ένας νεαρός παίκτης αλλά όχι έμπειρος. Μαθαίνει ακόμα. Έκανε μια φανταστική μεταγραφή στην Αγγλία και τη Νόριτς. Ελπίζουμε να τα πάει καλά στην Premier League ώστε η εμπειρία αυτή να βοηθήσει και την Εθνική».

-Έχετε δει το παιχνίδι με τη Γεωργία, ποιος είναι ο βασικός κίνδυνος;

«Βεβαίως είδαμε το παιχνίδι με τη Γεωργία, ενώ τους έχουμε αντιμετωπίσει και δύο φορές. Είναι μια δυνατή ομάδα, αμύνονται καλά, επιτίθενται γρήγορα. Θεωρώ πως έχουν αναπτυχθεί καλά και πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αν το καταφέρουμε αυτό θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και οι δύο ομάδες θέλουν να νικήσουν».

-Είναι ένα ματς που το θέλετε πάση θυσία;

«Περιμένουμε πως και πως την αναμέτρηση. Ξέρουμε ότι αν θες να συνεχίσεις, να είσαι ανταγωνιστικός στο γκρουπ, πρέπει να κερδίζεις τα παιχνίδια, να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, αλλιώς δεν θα είσαι μέσα στο κόλπο της πρόκρισης. Είναι σημαντικό κάθε ματς στον όμιλο, ιδίως αν βρίσκεται στο κυνήγι. Για αυτό και είναι πρόκληση για εμάς να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

-Αναφέρατε πως και οι δύο ομάδες θέλουν πάση θυσία τη νίκη, θεωρείτε πως το Κόσοβο θα είναι επιθετικότερο αύριο;

«Νομίζω ότι το Κόσοβο έχει εξελιχθεί σαν ομάδα, αλλά το ίδιο ισχύει και για εμάς. Οπότε θεωρώ πως οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση. Η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη θα πάρει τη νίκη. Μια λάθος απόφαση μπορεί να κρίνει το ματς. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι. Είναι μια μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα και στο τέλος μπορεί να κριθεί από μια λεπτομέρεια».

-Ποιο είναι το πλάνο σας και ποιος παράγοντας θεωρείται πως μπορεί να κρίνει το ματς υπέρ της Ελλάδας;

«Πρέπει να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, τον τρόπο παιχνιδιού μας και είναι θέμα λεπτομερειών. Η ομάδα με τα λιγότερα λάθη θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Θα δούμε τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του αντιπάλου μας, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη δική μας απόδοση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε».

Τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος τόνισε: «Δεν θα ξεχώριζα κάποιον συγκεκριμένα από το Κόσοβο, γιατί σαν ομάδα είναι αρκετά δυνατή. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε συνολικά και να παίξουμε δυνατά γιατί θα έχουμε απέναντι μας έναν σκληρό αντίπαλο. Το να περνάς από εδώ είναι δύσκολη έδρα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ήρθαμε για τη νίκη. Είδαμε τις δυνατότητες που έχει το Κόσοβο κόντρα στην Γεωργία, αλλά αν ακολουθήσουμε το πλάνο θεωρώ πως μπορούμε να φύγουμε νικητές.

Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα ματς τα βλέπουμε σαν τελικό. Πέρα από τη βαθμολογία. Έχουμε δει τι έχει γίνει στον όμιλο, πως η Σουηδία κέρδισε την Ισπανία και όλα είναι πιθανά. Αλλά θεωρώ πως μπορούμε να κερδίσουμε και να πάμε ψηλότερα στον όμιλο».

Όσο για τη δική του παρουσία στην Εθνική Ομάδα;

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Το να σε εμπιστεύεται ένας προπονητής σου δίνει κίνητρο και θέλω να τη βοηθήσω για να πάει όσο ψηλότερα γίνεται».

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν poleman στην πατρίδα του

Αυξήσεις τιμών σε 500 είδη πρώτης ανάγκης

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου