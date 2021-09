Αθλητικά

US Open - Σάκκαρη: μπορώ να φτάσω μακριά σε ένα γκραν σλαμ

Εμφατικό μήνυμα μετά την δυναμική εμφάνιση της και την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Κάθε λόγο για να χαμογελάει είχε η Μαρία Σάκκαρη, μετά την εμφατική νίκη της επί της Πέτρα Κβίτοβα και την πρόκρισή της στον 4ο γύρο του US Open.

«Το παιχνίδι μου πάνω στη βασική γραμμή ήταν καλό. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις την Πέτρα (σ.σ. Κβίτοβα). Το σερβίς μου και οι επιστροφές ήταν καλές σήμερα. Είμαι πλέον 26, μεγαλώνω, δουλεύω το μυαλό και τη νοοτροπία μου. Ήμουν σκληρή με τον εαυτό μου κατά το παρελθόν. Θεωρώ πως είμαι στο σωστό δρόμο» τόνισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Σχετικά με τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά στο μονό των ανδρών, αλλά και τη δική της συνέχεια στο τουρνουά, η Μαρία Σάκκαρη είπε «Ο Στέφανος είναι ένας σπουδαίος πρωταθλητής, ήταν άτυχος. Δεν αισθάνομαι πίεση από τη χώρα μου. Είμαι υπερήφανη που εκπροσωπώ την Ελλάδα. Έχω αποδείξει ότι μπορώ να φτάσω μακριά σε ένα γκραν σλαμ. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και τώρα!».

