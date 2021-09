Αθλητικά

Formula1: Νίκη Φερστάπεν στην Ολλανδία

Ο Ολλανδός «πιλότος» πανηγύρισε μέσα στην πατρίδα του την 7η εφετινή νίκη του, ενώ κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.



Με τον καλύτερο τρόπο εξελίχθηκε για τον Μαξ Φερστάπεν το ολλανδικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, το οποίο διεξήχθη σήμερα (5/9) στην πίστα του Ζάντφορτ.

Και αυτό γιατί ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull πανηγύρισε μέσα στην πατρίδα του την έβδομη εφετινή νίκη του και συνολικά 17η στην καριέρα του, ενώ κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Δεύτερος τερμάτισε ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με Mercedes, ο οποίος πήρε και τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με το δεύτερο μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας.

