Γουινέα: Πραξικοπηματίες λένε πως συνέλαβαν τον πρόεδρο Κοντέ (βίντεο)

Το υπουργείο Άμυνας της Γουινέας ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων.

(εικόνα αρχείου)

Οι ειδικές δυνάμεις της Γουινέας υποστήριξαν σήμερα ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Άλφα Κοντέ και «κατήργησαν» τους θεσμούς, σε βίντεο που έστειλαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει πως βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τον πρόεδρο Άλφα Κοντέ να είναι κρατούμενος των ειδικών δυνάμεων.

Ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Γουινέας ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων εναντίον του προεδρικού μεγάρου ενώ το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο που εικονίζουν τον Άλφα Κοντέ κρατούμενο και αναρτήθηκαν έπειτα από ώρες ανταλλαγής σφοδρών πυρών γύρω από το προεδρικό μέγαρο στο Κονακρί.

Coup d’Etat en cours en Guinee Conakry ce matin, mon pays de c?ur, toutes mes pensees au peuple et mes amies et famille #Guinee #Conakry pic.twitter.com/twBLsXMkRb — Farah (@farah_elmne) September 5, 2021

«Αποφασίσαμε αφού συλλάβαμε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας (...) να καταργήσουμε το ισχύον Σύνταγμα, να καταργήσουμε τους θεσμούς· αποφασίσαμε επίσης να διαλύσουμε την κυβέρνηση και να κλείσουμε τα σύνορα, στο έδαφος και στον αέρα», αναφέρει ένας ένστολος και οπλισμένος πραξικοπηματίας στη δήλωσή αυτή, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έχει μεταδοθεί από την εθνική τηλεόραση.

Οι πραξικοπηματίες διένειμαν ένα βίντεο που εικονίζει τον πρόεδρο Κοντέ να βρίσκεται στα χέρια τους. Τον ερωτούν αν υπέστη κακομεταχείριση και ο Άλφα Κοντέ, ο οποίος φοράει παντελόνι τζιν και πουκάμισο και κάθεται σ' έναν καναπέ, αρνείται να τους απαντήσει.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως «οι εξεγερμένοι έσπειραν το φόβο» στο Κονακρί πριν κατευθυνθούν προς το προεδρικό μέγαρο, όμως «η προεδρική φρουρά, υποστηριζόμενη από τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας, συγκράτησαν την απειλή και απώθησαν την ομάδα των επιτιθεμένων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, αυτή την ώρα οι δυνάμεις ασφαλείας αποκαθιστούν την τάξη στο Κονακρί.