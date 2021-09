Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Δρόμος της Αθήνας παίρνει το όνομά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομόφωνα συμφωνήθηκε να πάρει το όνομά του Μίκη Θεοδωράκη δρόμος της Αθήνας. Προτομή του μεγάλου συνθέτη.

Το θέμα της συμμετοχής ή όχι στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των μη εμβολιασμένων Δημοτικών Συμβούλων, απασχόλησε τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που είχε ως θέματα την έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, απαντώντας στις αιτιάσεις παρατάξεων της αντιπολίτευσης τόνισε ότι «η συγκεκριμένη συζήτηση το μόνο που πετυχαίνει είναι να θολώνει τα νερά σ΄ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που είναι οι εμβολιασμοί». Το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσθεσε, «οφείλει ομόθυμα να δώσει το καλό παράδειγμα» και να στείλει «ξεκάθαρο μήνυμα για τους εμβολιασμούς. Να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή».

Επίσης, ανέφερε ότι η Δημοτική του Αρχή είναι σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών για να βελτιωθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Νάσος Ηλιόπουλος, το χαρακτήρισε «προβληματικό». Ο κ. Ηλιόπουλος κατέθεσε ψήφισμα, στο οποίο υπογραμμιζόταν η στήριξη στο μαζικό εμβολιασμό και ζητείτο, να αποδεχθεί το υπουργείο Εσωτερικών, τη δια ζώσης παρουσία στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των μη εμβολιασμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρνητικά μοριακά ή rapid τεστ.

Την πρόταση στήριξε και ο επικεφαλής της «Λαικής Συσπείρωσης», Νίκος Σοφιανός, αλλά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η μείζονα μειοψηφία. Τη διαδικασία με αποκλεισμό της συμμετοχής δια ζώσης των μη εμβολιασμένων αλλά με αρνητικό τεστ, κατήγγειλαν επίσης με επιστολές τους και απείχαν εξαρχής από τη συνεδρίαση, οι παρατάξεις «Αθήνα είσαι εσύ», « Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» και «Αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα».

Για τον Μίκη Θεοδωράκη, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε ψήφισμα, το οποίο αναφέρει ότι η σορός του θα φιλοξενηθεί δωρεάν τιμής ένεκεν στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών μέχρι να γίνει η ταφή του σύμφωνα με τις επιθυμίες του, να προκηρύξει ο δήμος καλλιτεχνικό διαγωνισμό για την προτομή του, να δοθεί το όνομα του σε οδό της Αθήνας και στην κηδεία να παραστούν ο δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Ο θάνατος του έχει προκαλέσει οικουμενική συγκίνηση. Έφυγε αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Αυτό το φως, αυτή η γνώση, είναι η ελευθερία μας», είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος κ. Μπακογιάννης. «Ο Μίκης έζησε σ΄αυτή την πόλη μεγάλο μέρος της ζωής του. Διαδήλωνε στους δρόμους αυτής της πόλης, τραγούδαγε στις πλατείες και τα στάδια της, υπερασπίστηκε με το όπλο στο χέρι αυτή την πόλη και στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής και τον Δεκέμβριο», είπε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Νίκος Σοφιανός. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Ελευθέριου Σκιαδά στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο ορειβάτης

Κρήτη: Ξάφριζε δωμάτια ξενοδοχείων

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Έδεσσα (εικόνες)