ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: οι πληρωμές της εβδομάδας

Τι πληρώνεται την εβδομάδα από 6 έως 10 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.



Η καταβολή των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυγούστου περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 6-10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνολικά θα καταβληθούν περί τα 63,5 εκατ. ευρώ σε περίπου 50.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές:

2,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 4.144 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Αύγουστο για αποζημίωση ειδικού σκοπού

50.9100 ευρώ θα καταβληθεί σε 125 άτομα ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας κατά τον Ιούλιο

443.406 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.249 άτομα ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Ιουνίου

262.056 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.033 άτομα ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάιο

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2,86 εκατ. ευρώ και θα διοχετευθεί σε 6.551 δικαιούχους.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 590 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

12.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 28 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

12 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

28 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, για το διάστημα 6-10 Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

