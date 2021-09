Κόσμος

Φλόριντα: Πεζοναύτης “γάζωσε” μωρό στην αγκαλιά της μάνας του

Ένα μωράκι στην αγκαλιά της μητέρας του μεταξύ των θυμάτων του πρώην πεζοναύτη. Γάζωσε παιδί.

Πρώην Πεζοναύτης, μανιακός της επιβίωσης, πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους μια γυναίκα και τον γιο της, 3 μηνών, που είχε στην αγκαλιά της, πριν παραδοθεί στην αστυνομία στο κεντρικό τμήμα της Φλόριντας χθες Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Μπράιαν Ράιλι και είναι 33 ετών, βετεράνος των Πεζοναυτών, τραυμάτισε επίσης 11χρονο κορίτσι που υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις καθώς έχει επτά τραύματα από σφαίρες, δήλωσε ο Γκρέιντι Τζαντ, σερίφης της κομητείας Πολκ.

Ο δράστης, που δεν έχει καμιά γνωστή σχέση με τα θύματα, ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία προτού παραδοθεί, και αργότερα προσπάθησε να αρπάξει όπλο αστυνομικού καθώς του προσφέρονταν φροντίδες σε νοσοκομείο για τραύμα που υπέστη αλλά οι αστυνομικοί τον υπέταξαν, σύμφωνα με τον κ. Τζαντ.

Βετεράνος των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ο Μπράιαν Ράιλι εργαζόταν ως σωματοφύλακας και ιδιωτικός φρουρός. Η σύντροφός του για τέσσερα χρόνια κατέθεσε στην αστυνομία πως πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες και κατάθλιψη, σύμφωνα με τον κ. Τζαντ.

Πριν από μία εβδομάδα η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε. Είπε στη σύντροφό του πως είχε αρχίσει να συνομιλεί με τον θεό, ανέφερε ο σερίφης.

«Είπε κάποια στιγμή στους ντετέκτιβ μας ότι ‘εκλιπαρούσαν για τη ζωή τους αλλά τους σκότωσα ούτως ή άλλως’», πρόσθεσε ο κ. Τζαντ κατά τη διάρκεια δεύτερης συνέντευξης Τύπου. Ο δράστης παραδέχθηκε πως είχε κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης, είπε ο σερίφης.

Ο ένοπλος πήγε αρχικά τυχαία στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το μακελειό το βράδυ του Σαββάτου και έκανε παραληρηματικούς ισχυρισμούς προτού να φύγει όταν έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Επέστρεψε νωρίς το πρωί της Κυριακής και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν 40χρονο, την 33χρονη μητέρα και το μωρό της, σύμφωνα με τον Γκρέιντι Τζαντ. Σε παρακείμενο σπίτι, πυροβόλησε και σκότωσε την 62χρονη μητέρα της 33χρονης, πρόσθεσε ο σερίφης.

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σαν να μην είχε κάνει ήδη τόσο κακό, πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας», συμπλήρωσε ο κ. Τζαντ.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όταν αναφέρθηκε πως ακούστηκαν πυρά αυτομάτου τουφεκιού και βρήκαν τον ύποπτο έξω, με περιβολή καμουφλάζ και αλεξίσφαιρο. Ο Ράιλι ξαναμπήκε στο σπίτι και «ακούστηκε άλλη μια ριπή, το ουρλιαχτό μιας γυναίκας και το κλάμα μωρού». Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών προτού ο δράστης βγει έξω άοπλος και παραδοθεί.

«Θα ήταν καλό αν είχε βγει οπλισμένος» διότι «θα του ρίχναμε πολλές σφαίρες. Αλλά δεν το έκανε, επειδή είναι άνανδρος», είπε ο κ. Τζαντ. «Όταν κάποιος επιλέγει να παραδοθεί» απλά «τον συλλαμβάνουμε», πρόσθεσε.