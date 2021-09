Πολιτική

Σκέρτσος για ανατιμήσεις: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ο Υπουργός Επικρατείας για τια αυξήσεις των τιμών, την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Πρόγευση από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος: μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» εξειδίκευσε συγκεκριμένα ότι θα γίνει παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ενεργειακά τιμολόγια με στόχευση και έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για μειώσεις φόρων, όπως είπε.

«Η κυβέρνηση δεν είναι παρατηρητής, παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται», υπογράμμισε επίσης κατηγορώντας την αντιπολίτευση για σπέκουλα. Μάλιστα, ο υπουργός απέκλεισε η κυβέρνηση να επιδιώξει τη συναίνεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, μετά και όσα έγιναν με τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Για το νέο υπουργό Πολιτικής Προστασίας απάντησε δε, ότι το βασικό κριτήριο επιλογής του ήταν η ικανότητά του, εξάλλου στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα υπάρχει ένα δίδυμο το οποίο θα πληροί και πολιτικά και επιχειρησιακά κριτήρια, δήλωσε.

Στο θέμα της ακρίβειας εν πρώτοις, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε: «Βρισκόμαστε δίπλα - και το έχουμε αποδείξει αυτό - σε κάθε ευάλωτη, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδα του πληθυσμού, δύο χρόνια τώρα είμαστε δίπλα και παρέχουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές στήριξης των ευάλωτων εισοδημάτων». Θύμισε δε, ότι «έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, έχουμε πολιτική μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών».

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά συντείνουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να υπάρχουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού για να μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, βρισκόμαστε σε έναν ανοδικό κύκλο της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση της απασχόλησης, περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα έχουμε αύξηση των εισοδημάτων, έχουμε κι αύξηση της ζήτησης. Τα οικονομικά λένε ότι όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης, όταν η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, αυξάνονται και οι τιμές», επιχειρηματολόγησε και συνέχισε: «Θα υπάρχει και μια μικρή αύξηση των τιμών διότι αυτό λέει ο νόμος της οικονομίας. Ας μη γίνεται σπέκουλα από την αντιπολίτευση, που ως τώρα έλεγε ότι δεν θα υπάρχει ανάπτυξη. Τώρα υπάρχει το... τροπάρι των τιμών».

'Αλλωστε, συμπλήρωσε στην απάντησή του, «η κυβέρνηση δεν είναι παρατηρητής, παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται. Κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Μιλάμε για ένα διεθνές φαινόμενο, για παράδειγμα έχουμε επί πολλούς μήνες αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, αυξήσεις σε όλη την Ευρώπη στην τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά θα τα διαχειριστούμε με ευαισθησία, θα υπάρξουν παρεμβάσεις και ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό και για τα ενεργειακά τιμολόγια με στόχευση και έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για μειώσεις φόρων», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας προϊδεάζοντας για τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις.

Ερωτηθείς για το νέο υπουργό Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το όνομα του Χρ. Στυλιανίδη, απάντησε ότι η επιλογή έγινε από τον πρωθυπουργό «με βασικό κριτήριο την ικανότητα για την αντιμετώπιση ενός πολύ σύνθετου ζητήματος, που είναι η πολιτική προστασία σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, δηλαδή η διαχείριση πολύ μεγάλων φυσικών καταστροφών. Χρειάζεται να θωρακίσουμε το ελληνικό κράτος με νέες δομές, νέους μηχανισμούς, εκπαιδευμένο προσωπικό και πολιτική εκπροσώπηση στο ανώτατο δυνατό πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να γίνεται σωστή διαχείριση εντός/εκτός της Ελλάδας», επέμεινε και αποκάλυψε ότι στο νεοσύστατο Υπουργείο «θα υπάρχει ένα δίδυμο το οποίο θα πληροί και πολιτικά και επιχειρησιακά κριτήρια».

Στο θέμα της σύγκρουσης με τη μείζονα αντιπολίτευση την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα του Ευάγγ. Αποστολάκη, ο Α. Σκέρτσος εξήγησε ότι «στην κορύφωση μιας μεγάλης περιβαλλοντικής κρίσης, όπως την ζήσαμε τον Αύγουστο, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση απηύθυναν μια πρόσκληση συναίνεσης για να διαχειριστούμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν επιδέχεται κομματικών αντεγκλήσεων. Δυστυχώς αυτή η πρόσκληση έπεσε στο κενό διότι φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν επιδιώκει τη συναίνεση. Εμείς συνομιλούμε με την κοινωνία ωστόσο, η οποία θέλει και συναίνεση και αποτελεσματικότητα, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε υπερβατικές επιλογές που έχουν κριτήριο αποτελεσματικότητας».

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «η κυβέρνηση είναι μονοκομματική, έχει όμως πολύ μεγάλη διεύρυνση, έχει μια πολιτική εκπροσώπηση που εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος -κι αυτό έχει φανεί από τις επιλογές που έχουν γίνει εξ αρχής, δεν είναι στενά κομματικές. Αυτό είναι και το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας, στο οποίο έχει απαντήσει με συνέπεια ο πρωθυπουργός από την αρχή και θα συνεχίζει να το πράττει. Θα συνεχίσει να συνομιλεί, να συνεργάζεται να επιλέγει πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής που έχουν τεκμήριο αποτελεσματικότητας και επαγγελματικής αξιοσύνης στο χώρο που έχουν δραστηριοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα κι έχουν και μια καριέρα πίσω τους. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορούμε δηλαδή να φέρουμε εντός των πολιτικών τειχών ανθρώπους που έχουν πετύχει».

Στο ερώτημα, μάλιστα, αν η κυβέρνηση θα επιχειρήσει εκ νέου να έχει συναίνεση με τον κ. Τσίπρα, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό αποκλείεται διότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έριξαν στο κενό το προσκλητήριο συναίνεσης για ένα πρόβλημα όπως είναι η πολιτική προστασία και η διαχείριση των φυσικών καταστροφών, που θα μπορούσαν να υπάρχουν συναινέσεις». Και, στη συνέχεια, «έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας δεν συγκυβερνά με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Έχει τη νομιμοποίηση και τη λαϊκή εντολή να επιλέγει τους συνεργάτες του και τη στελέχωση της κυβέρνησης». Τέλος, «είμαστε στα μισά της θητείας με ένα πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο, το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία και την εντολή που του έχει δώσει ο ελληνικός λαός».

Στο θέμα της πανδημίας, ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις ότι έχει χαθεί το… τρένο του χτισίματος τείχους ανοσίας», επισημαίνοντας ότι «είμαστε στο 68% των ενηλίκων που έχουν εμβολιαστεί και στο 57-58% του γενικού πληθυσμού. Σίγουρα υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία, που έχουν πάει πολύ καλύτερα. Έχουν πετύχει εμβολιασμό της τάξης του 85% και έχουν καταφέρει έτσι να μειώσουν την επίδραση της πανδημίας στο σύστημα υγείας».

Μάλιστα ο Α. Σκέρτσος επέμεινε στο παράδειγμα της Πορτογαλίας: εκεί «υπάρχουν 13-14 θάνατοι την ημέρα και περίπου 160 διασωληνώσεις», ενώ και στην Ελλάδα «βλέπουμε τη θετική επίδραση των εμβολιασμών. Με τον ίδιο αριθμό κρουσμάτων που είχαμε την άνοιξη, έχουμε 2 ως 3 φορές μικρότερη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας».

Συνεχίζοντας, «ο σκληρός πυρήνας των αντιεμβολιαστών είναι 10%, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που ακόμη έχει κάποιες φοβίες, ερωτηματικά, σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 360 διασωληνώσεις, εκ των οποίων 9 στις 10 είναι ανεμβολίαστοι. Απευθυνόμαστε σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για να μην έχουν την τύχη των συνανθρώπων μας που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ πιο ελαφριά νόσηση. Το πλεονέκτημα του εμβολίου είναι ότι νοσούμε πολύ πιο ελαφριά».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας, σημείωσε: «εξετάζουμε διάφορα σενάρια», ενώ θύμισε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην εκπαίδευση, πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά τεστ σε ιδιωτικές δομές με δικό τους κόστος.

«Η εκπαίδευση θα γίνει μόνο δια ζώσης», ήταν εξάλλου η κατηγορηματική απάντησή του με την επιχειρηματολογία, «η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει ανοσία απέναντι στον κορονοϊό, ενώ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων πέρυσι είχαμε τις μάσκες και τις αποστάσεις, φέτος έχουμε το εμβόλιο ενώ και τα τεστ έφεραν πολύ καλά αποτελέσματα ως προς τον εντοπισμό και τον περιορισμό των θετικών κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα. Με αυτά τα "όπλα" θα έχουμε μια κανονική λειτουργία της εκπαίδευσης». Κλείνοντας το ζήτημα αυτό, ανέφερε επίσης ότι η τρίτη δόση μπορεί να γίνει μέσα στο τρέχον έτος.

Σε ένα άλλο θέμα, αυτό της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καμία αναβολή, έχουν γίνει οι προκηρύξεις για τη στελέχωση. Μιλάμε για ένα νέο Σώμα, δεν μπορούμε να πάμε από το 0 στο 100 σε ελάχιστους μήνες. Θα ξεκινήσουμε πιλοτικά σε κάποια Ιδρύματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί η πολιτική αυτή σε όλα τα Πανεπιστήμια».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή δηλώσεις από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε: «παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας, εμείς επιδιώκουμε μια ειρηνική επίλυση των διαφορών μας, δεν θα μπούμε σε καμία διελκυστίνδα αντεγκλήσεων με την τουρκική πλευρά».

