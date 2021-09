Κοινωνία

Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός μετά από 22 ημέρες

Τα ίχνη του είχαν χαθεί ανήμερα τον Δεκαπεντάυγουστο. Τι εξετάζουν τώρα οι Αρχές.

Νεκρός βρέθηκε σε ερημική περιοχή κοντά στην Ιάνα Αλεξανδρούπολης ο 34χρονος Δημήτρης Τεληγιαννίδης.

Ο 34χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τον Δεκαπενταύγουστο, βρέθηκε νεκρός, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το νεκρό του σώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή αλλά και να αναγνωριστεί από τους οικείους του.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Παύλο Παυλίδη, πρόκειται για αυτοκτονία.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για τον Δημήτρη είχε σημάνει Silver Alert.

