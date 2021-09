Life

Mad Clip: Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα μετά την κηδεία

Μεταξύ των εκατοντάδων φίλων που βρέθηκαν στην κηδεία του Mad Clip ήταν και η φίλη και συνεργάτης του μουσικού, Ελένη Φουρέιρα, η οποία τον αποχαιρέτισε δημόσια.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου, όπου τελέστηκε η κηδεία του Mad Clip.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Ελένη Φουρέιρα, φίλη και συνεργάτης του.

Λίγη ώρα μετά την κηδεία η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram.

«Να ξέρεις ότι σε αυτήν την ζωή Αγαπήθηκες πολύ ! Καλό ταξίδι φιλαράκι μου …», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

View this post on Instagram A post shared by Eleni Foureira (@foureira)