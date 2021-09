Παράξενα

Φορολογούμενος προσπαθεί 18 χρόνια να αποδείξει ότι ζει

Απίστευτη είναι η ιστορία του πολίτη, ο οποίος τα τελευταία 18 χρόνια προσπαθεί να αποδείξει ότι…ζει.

Ένας εργαζόμενος, φορολογούμενος πολίτης της Ελλάδας προσπαθεί εδώ και 18 χρόνια να αποδείξει ότι είναι εν ζωή.

Ο Γιάννης Διαμαντής, ο άνθρωπος «φάντασμα» και η σύζυγός του μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον «Γολγοθά» που βιώνουν, προσπαθώντας να αποδείξουν τα αυτονόητα, αλλά κυρίως προσπαθώντας να εμβολιαστεί…

«18 χρόνια πάμε όπου μπορούμε και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον», περιέγραψε η σύζυγός του, εξηγώντας ότι, παρά το γεγονός ότι ο άνδρας της κάνει φορολογική δήλωση – όλα αυτά τα χρόνια- δεν υπάρχει πουθενά αλλού.

«Στείλαμε mail στο γραφείο του πρωθυπουργού για να κάνω το εμβόλιο. Δεν μπορώ να ψηφίσω, αλλά κάνω φορολογική δήλωση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γ.Διαμαντής, εξηγώντας πως «παρακαλάμε να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί με απειλούν ότι αν δεν κάνω το εμβόλιο θα με απολύσουν».

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα του έγινε γνωστό όταν πριν από 18 χρόνια πήγε να ψηφίσει και του είπαν πως «δεν μπορεί» και τότε διαπίστωσε ότι ήταν «πεθαμένος». Έκτοτε δεν έχει ψηφίσει ποτέ.

Ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν το παν για να εμβολιαστεί. Έχουν μάλιστα απευθυνθεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, από όπου και αναμένουν απάντηση.

Μιλώντας, επίσης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε πως «θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση στον άνθρωπο», για να μπορέσει να εμβολιαστεί.

