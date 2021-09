Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια - Κρατική Αρωγή: νέα πληρωμή από το ΥΠΟΙΚ

Ακόμη ένα κύμα πιστώσεων σε δικαιούχους στήριξης λόγω των πυρκαγιών, αλλά και αποζημιώσεων για μειωμένα μισθώματα, λόγω του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ,

«Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, σε ιδιοκτήτες ακινήτων, για μειωμένα μισθώματα μηνός Ιουλίου, καθώς και σε δικαιούχους Κρατικής Αρωγής, για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση και στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές συμπατριωτών μας.

Ειδικότερα, πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

15.805 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 5,96 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούλιο του 2021.

Από το παραπάνω ποσό, τα 4,59 εκατ. ευρώ αφορούν 14.985 φυσικά πρόσωπα και τα 1,37 εκατ. ευρώ αφορούν 820 νομικά πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID Ιουλίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 764 εκατ. ευρώ.

162 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 688.693,69 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής. 131 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 300.690,54 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής. 205 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 498.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, το συνολικό ποσό της σημερινής, έκτης, καταβολής αποζημιώσεων στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής για τις πυρόπληκτες περιοχές ανέρχεται στα 1.487.384,23 ευρώ και αφορά 359 μοναδιαίους Α.Φ.Μ.

Μέσα σε 19 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας, arogi.gov.gr, έχουν διατεθεί συνολικά 22.987.042,66 ευρώ στους πρώτους 4.629 πολίτες (μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.), που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, την προσεχή Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Όλοι οι ανωτέρω δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας».

