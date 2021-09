Παράξενα

Ισπανία: Την έδωσαν σε λάθος οικογένεια όταν γεννήθηκε και τώρα ζητά αποζημίωση “μαμούθ”

Μια 19χρονη Ισπανίδα, που δόθηκε σε λάθος οικογένεια λίγες ώρες μετά τη γέννησή της, προσέφυγε κατά του τοπικού υπουργείου Υγείας και ζητάει αποζημίωση ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε σήμερα ο δικηγόρος της μιλώντας σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.

Το υπουργείο Υγείας της περιφέρειας Λα Ριόχα, στη βόρεια Ισπανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι από την εσωτερική έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή των δύο μωρών μεταξύ τους οφειλόταν σε «ανθρώπινο λάθος». Πρόσθεσε ότι θα σεβαστεί την απόφαση των δικαστικών αρχών.

«Δεν γνωρίζουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις», τόνισε το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα που εφαρμόζονται σήμερα θα απέτρεπαν την επανάληψη κάποιου τέτοιου λάθους.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της, γεννήθηκε το 2002 στο νοσοκομείο Σαν Μιλάν δε Λογκρόνο. Περίπου πέντε ώρες νωρίτερα είχε έρθει στον κόσμο, στο ίδιο νοσοκομείο, ένα άλλο κοριτσάκι.

«Στην περίπτωση της πελάτισσάς μου, γεννήθηκε αργότερα αλλά την έδωσαν στη μητέρα που γέννησε το πρώτο παιδί», εξήγησε ο δικηγόρος Χοσέ Σάεθ Μόργκα στο κανάλι TVR. «Πρόκειται για τόσο κραυγαλέα αμέλεια που μιλά από μόνη της»,πρόσθεσε.

Ο Μόργκα ζητά αποζημίωση από το υπουργείο Υγείας για την ανυπολόγιστη ψυχική οδύνη που υπέστη η 19χρονη από το λάθος.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο larioja.com, το κορίτσι μεγάλωσε σε μια δυσλειτουργική οικογένεια. Την ανατροφή της είχε αναλάβει κατά κύριο λόγο η γυναίκα που πίστευε ότι ήταν γιαγιά της. Το λάθος αποκαλύφθηκε το 2017, αφού ο υποτιθέμενος πατέρας της, σε διαμάχη με τη σύζυγό του για το επίδομα διατροφής τέκνου, ζήτησε να γίνει τεστ πατρότητας. Τότε διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι δεν είχε καμία συγγενική σχέση με την οικογένεια που την μεγάλωνε.

