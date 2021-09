Παράξενα

Κόσοβο: Κρατούμενος κατάπιε... κινητό τηλέφωνο

Οι γιατροί αφαίρεσαν... ενδοσκοπικά το τηλέφωνο, διαλυμένο σε κομμάτια!

Ένας Κοσοβάρος χειρουργός αφαίρεσε από το στομάχι ενός κρατούμενου ένα… κινητό τηλέφωνο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο ασθενής παραπονιόταν εδώ και πολλές ημέρες ότι πονούσε το στομάχι του. Την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκε στην πανεπιστημιακή γαστρεντερολογική κλινική της Πρίστινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι μέσα στο στομάχι του υπήρχε ένα κινητό τηλέφωνο.

«Ο 33χρονος κρατούμενος κατάπιε ένα μικρό τηλέφωνο αλλά καταφέραμε να το αφαιρέσουμε», είπε ο γαστρεντερολόγος Σκεντέρ Τελάκου. Δεν χρειάστηκε πάντως να τον υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση, αφού μπόρεσαν να αφαιρέσουν ενδοσκοπικά το τηλέφωνο, διαλυμένο σε τρία κομμάτια.

Ο κρατούμενος εξήγησε στη συνέχεια στους γιατρούς ότι το τηλέφωνο βρισκόταν στο στομάχι του επί τέσσερις ημέρες.

Ο Δρ Τελάκου τόνισε ότι οι γιατροί έπρεπε να προσέξουν ιδιαίτερα την μπαταρία του τηλεφώνου και την πιθανή διαρροή διαβρωτικού υγρού. «Ήταν σαν να περπατάς σε ναρκοπέδιο, αλλά όλα πήγαν καλά», διαβεβαίωσε.

Το τηλέφωνο,που κυκλοφόρησε στην αγορά στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, παραδόθηκε στην αστυνομία. Είναι άγνωστο πώς βρέθηκε στα χέρια (και στο στομάχι) του κρατουμένου, όμως οι γιατροί του υποθέτουν ότι ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να επικοινωνεί, παράνομα, μέσα από τη φυλακή.

