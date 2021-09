Κόσμος

Μεξικό: αντισυνταγματική η ποινικοποίηση της άμβλωσης

Μεγάλη νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, σε μια χώρα όπου είναι περιορισμένα. Την ίδια ώρα, το Τέξας πάει στην …αντίθετη κατεύθυνση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Μεξικού αποφάσισε ομόφωνα σήμερα ότι η ποινικοποίηση της άμβλωσης είναι αντισυνταγματική, μια απόφαση που αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τους υπέρμαχους της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, την ώρα που ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ θεσπίζουν αυστηρότερους νόμους κατά των αμβλώσεων.

Η δικαστική απόφαση σε μια χώρα με πλειοψηφία ρωμαιοκαθολικό πληθυσμό ακολουθεί τις κινήσεις για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων σε πολιτειακό επίπεδο, αν και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξακολουθεί να εφαρμόζει αυστηρούς νόμους κατά των γυναικών που τερματίζουν πρόωρα την εγκυμοσύνη τους.

«Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα για τα δικαιώματα των γυναικών», δήλωσε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Λουίς Μαρία Αγκιλάρ.

Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ έλαβαν πρόσφατα μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, ειδικά στο Τέξας, το οποίο την περασμένη εβδομάδα θέσπισε τον αυστηρότερο νόμο κατά των αμβλώσεων στη χώρα αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να παρέμβει.

Η απόφαση του μεξικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει την πόρτα στη δυνατότητα απελευθέρωσης γυναικών που φυλακίστηκαν επειδή είχαν κάνει άμβλωση.

Η απόφαση επίσης ενδέχεται να οδηγήσει γυναίκες από τις ΗΠΑ, από Πολιτείες όπως το Τέξας, να αποφασίσουν να ταξιδέψουν νότια των συνόρων για να τερματίσουν τις εγκυμοσύνες τους.

Τον Ιούλιο, η Πολιτεία Βερακρούς έγινε μόλις η τέταρτη από τις 32 του Μεξικού που αποποινικοποίησε τις αμβλώσεις.

