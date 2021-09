Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός ο Υπουργός Εκτάτων Καταστάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην Αρκτική άφησε ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.

Ο ρώσος υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Γεβγκένι Ζινίτσεφ, πρώην μέλος της ομάδας προστασίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχασε την ζωή του κατά την διάσωση ανθρώπου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Ο υπουργός, 55 ετών, «έχασε με τραγικό τρόπο την ζωή του εν υπηρεσία στο Νορίλσκ κατά την διάρκεια διυπουργικής εκπαιδευτικής άσκησης προστασίας της αρκτικής ζώνης, την ώρα που έσωζε την ζωή ενός ανθρώπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία εστάλη στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ. Ζινίτσεφ «βρισκόταν στο άκρο ενός ψηλού απότομου βράχου μαζί με έναν εικονολήπτη, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε στο νερό», σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram της αρχισυντάκτριας του τηλεοπτικού δικτύου RT.

«Κανείς δεν πρόλαβε να αντιληφθεί πότε ο Ζινίτσεφ έπεσε στο νερό, αφού ο εικονολήπτης που γλίστρησε συνεθλίβη στα βράχια», διευκρίνισε.

Υπουργός από το 2018, ο Γεβγκένι Ζινίτσεφ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και υπήρξε υπεύθυνος για τους σωματοφύλακες του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είχε υπηρετήσει στην σοβιετική KGB κατά τα τελευταία χρόνια πριν από την διάλυση της ΕΣΣΔ. Το 1991, εντάχθηκε στην υπηρεσία προστασίας υψηλών προσώπων (FSO).

Από το 2014 εντάσσεται ως υποδιευθυντής στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία των υπηρεσιών Πληροφοριών (FSB). Από το 2016 και μέχρι τον διορισμό του στο υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, είχε καταλάβει το πόστο κλειδί του αναπληρωτή διευθυντή του FSB.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτατο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Εξαδάκτυλος για εμβόλιο στον παιδίατρο: δωρεάν για τους γονείς

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επικίνδυνος καταζητούμενος με “Ερυθρά Αγγελία”