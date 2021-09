Αθλητικά

Ζαγοράκης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της ΕΠΟ

Αιφνιδιαστική παράιτηση Ζαγοράκη από την προεδρία της ΕΠΟ. Οι λόγοι που τον οδήγηδαν στην "έξοδο".

Αιφνιδιαστική όσο και απρόσμενη εξέλιξη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς ο επικεφαλής της, ο πρόεδρος Θοδωρής Ζαγοράκης, αποφάσισε να παραιτηθεί. Μάλιστα, ο θρυλικός αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2004 μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ενημερώσει για την απόφασή του.

Μια απόφαση που ξαφνιάζει, καθώς ο Ζαγοράκης εξελέγη πρόεδρος μόλις πριν από μερικούς μήνες έχοντας μάλιστα καθολική αποδοχή απ΄ όλο τον κόσμο κι όλους τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο. Απομένει να γίνουν γνωστοί οι λόγοι, κατά πάσα πιθανότητα με κάποια ανακοίνωση εκ μέρους του.

Εκείνο που σε μια πρώτη ανάγνωση της απόφασης μπορεί να εικάσει κάποιος, είναι πως ο Ζαγοράκης δεν ανέχτηκε την κατάσταση που συνάντησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον «πόλεμο του παρασκηνίου» για κυριαρχία στη μεγαλύτερη ελληνική Ομοσπονδία.

Ενδεχομένως, επίσης, επειδή ένιωθε πως δεν στηριζόταν στην προσπάθειά του στο βαθμό που ο ίδιος θα επιθυμούσε, παρότι τύγχανε της εμπιστοσύνης και των τεσσάρων «μεγάλων», ενώ την υποψηφιότητά του είχαν χαιρετίσει και στηρίξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την επισημοποίηση της παραίτησης, προβλέπει σύγκληση διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας για να αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου και μόνο, καθώς βάσει του καταστατικού η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει ως έχει.

