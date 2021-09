Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Πόσες νέες μολύνσεις από τον κορονοϊό εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη ένα «μαύρο ψυχολογικό φράγμα» ξεπέρασαν οι θάνατοι στην Ελλάδα, μετά και την ανακοίνωση της Τετάρτης για τους ασθενείς που κατέληξαν στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 2.198 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 499 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και στην Θεσσαλονίκη 270. Μεγάλη διασπορά του ιού καταγράφεται και στην Αχαΐα με 85 νέα κρούσματα.

Μεγάλη διασπορά του ιού καταγράφεται και στην Αχαΐα με 85 νέα κρούσματα. Εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο άλλοι 55 φορείς της νόσου, στην Πιερία άλλα 54 και στην Πέλλα 52 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

