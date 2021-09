Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: δικογραφία για απόπειρα δωροδοκίας

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας, που είχε καταγγείλει παίκτης τον Δεκέμβριο του 2020. Δυο πρόσωπα στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας που είχε καταγγείλει ποδοσφαιριστής του Άρη, στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η ΕΛ.ΑΣ, με ανακοίνωση της, έκανε γνωστό ότι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δυο προσώπων, ηλικίας 46 και 41 ετών για περίπτωση απόπειρας δωροδοκίας επαγγελματία αθλητή.

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη, είχε καταθέσει ότι το βράδυ της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου 2020 στο Μικέλ του Ευόσμου με πρώην υπάλληλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος του πρόσφερε εξαψήφιο ποσό για να έχει μειωμένη απόδοση και μάλιστα του ζήτησε να διερευνήσει αν θα μπορούσε να προσεγγίσει και συμπαίκτες του για τον ίδιο λόγο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς χώρους σχημάτισαν δικογραφία, στο πλαίσιο μεθοδικής και επιστάμενης έρευνας που διενήργησαν, σε βάρος δύο (2) ημεδαπών ηλικίας 46 και 41 ετών για περίπτωση απόπειρας δωροδοκίας επαγγελματία αθλητή.

Η σχετική δικογραφία σχηματίσθηκε στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης που παραγγέλθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά σε παράβαση της Νομοθεσίας περί «Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού αθλητισμού κ.α. διατάξεων - Προσφοράς σε αθλητή δώρων με σκοπό τον επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνα ομαδικού αθλήματος, ο οποίος περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού».

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και έπειτα από καταγγελία που πραγματοποιήθηκε από ποδοσφαιριστή ομάδας της Θεσσαλονίκης, στις 10-12-2020 στην περιοχή των Πεύκων, ο 46χρονος με τον 41χρονο προσέφεραν στον αθλητή χρηματικό ποσό, που εκείνος αρνήθηκε, προκειμένου να έχει μειωμένη απόδοση κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, η οποία ήταν διαθέσιμη προς στοιχηματισμό από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος του συνόλου των αδειοδοτούμενων στοιχηματικών σελίδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

