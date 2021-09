Κοινωνία

Καιρός: ισχυρή κακοκαιρία και στην Αττική την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονες οι βροχές και οι καταιγίδες. Που αναμένονται χαλαζοπτώσεις. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, καθώς και σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και του Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Από τις απογευματινές ώρες τοπικά ισχυρές καταιγίδες, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται και στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους ανέμους, θα εκδηλωθούν στο κεντρικό, βόρειο και δυτικό Αιγαίο, επηρεάζοντας βαθμιαία τις Σποράδες και πιθανόν αργά το βράδυ την Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 9 έως 27, στην Ήπειρο από 11 έως 29, στη Θεσσαλία από 10 έως 26, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο από 16 έως 27, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 15 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 28 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 29 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους στα βόρεια και ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν και στα υπόλοιπα τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

