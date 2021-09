Κοινωνία

Κυπαρισσία: Ταυτοποιήθηκε η σορός - Η Μόνικα ήταν τσιμεντωμένη στην αυλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως διασταυρώθηκε απο τους ειδικούς ότι η σορός ανήκει στην άτυχη γυναίκα, που «ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά».

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε «τσιμεντωμένη» σε αυλή σπιτιού στην Κυπαρισσία, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για την 42χρονη Μόνικα Γκιους η οποία είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η ταυτοποίηση έγινε σύμφωνα με μαρτυρίες αξιωματικών που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, από γενετικό υλικό που έδωσε ο γιός της.

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας άρχισαν να την αναζητούν όταν πέρασε αρκετός καιρός χωρίς να δώσει σημαία ζωής και την εντόπισαν θαμμένη κάτω από το τσιμέντο, σε αυλή σπιτιού στην Άνω Κυπαρισσία. Η γυναίκα εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση και χωρίς ίχνος ρούχων ή υποδημάτων.

Η γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών, ζούσε επί 20 χρόνια στην Κυπαρισσία και τα τελευταία δύο συζούσε με έναν 39χρονο ομοεθνή της, ο οποίος όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, αλλά και κατοίκων της πόλης, την κακοποιούσε και πολλές φορές η γυναίκα είχε καταλήξει στο νοσοκομείο της πόλης.

Πριν από 11 μήνες η Μόνικα Γκιους είχε πάει στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας σε άσχημη κατάσταση, ώστε να την περιθάλψουν οι γιατροί. Εκμυστηρεύτηκε στους ασθενείς πως ο τότε σύντροφός της και βασικός ύποπτος την κακοποιούσε. Στη συνέχεια όταν εκείνος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο προκλήθηκε ένταση.

«Η γυναίκα μόλις τον αντίκρυσε αντέδρασε έντονα. Μας εξηγούσε ότι τη δέρνει, τη χτυπάει, την κακομεταχειρίζεται. Μάλιστα απ' ό,τι έλεγε, εκεί, σε κάποιες κυρίες δίπλα, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε φύγει ήδη και πέντε έξι ημέρες από το σπίτι», περιγράφει μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανθρώπου που είδε όσα έγιναν στο νοσοκομείο δεν ήταν η πρώτη φορά που η άτυχη γυναίκα πήγαινε εκεί για τις πρώτες βοήθειες.

«H γυναίκα έφυγε πιο μετά. Τη στιγμή που σηκώθηκε να φύγει και μας ζήταγε και συγνώμη, μάλιστα, η γυναίκα, γι' αυτό που είδαμε. Ήταν χτυπημένη κι απ' ό,τι διαπίστωσα, τουλάχιστον στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν μία οικεία κατάσταση όλη αυτή. Δηλαδή το είχαν ξαναδεί, ήξεραν τα μικρά τους ονόματα», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο 39χρονος έδειχνε να βρίσκεται εκτός εαυτού. «Οι νοσοκόμες και οι νοσηλεύτριες προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν αλλά ήταν μάταιο, ήταν σε έξαλλη κατάσταση», αναφέρει ο ίδιος άνθρωπος..

Σε βάρος του πρώην Ρουμάνου συντρόφου της έχει ήδη εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Παρέμβαση Πλιώτα

Σουμάχερ: η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του