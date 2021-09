Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: το ΓΕΕΘΑ εκπαίδευσε επίλεκτα στελέχη της Βόρειας Μακεδονίας (εικόνες)

Πολυήμερη η εκπαίδευση στην Νέα Πέραμο, των στελεχών των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Βόρειας Μακεδονίας.

Από την Δευτέρα 30 Αυγούστου έως την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, έγινε στη Νέα Πέραμο Αττικής, βασική και προκεχωρημένη εκπαίδευση στις καταδύσεις, σε στελέχη των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η εκπαίδευση έγινε από εκπαιδευτές της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Όπως αναφέρει το ΓΓΕΘΑ, «η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) έτους 2021 μεταξύ των δύο χωρών και εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών ΔΕΕ με φίλες και σύμμαχες χώρες, που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται με βάση τον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ».

Σημειώνεται ακόμη ότι «επιπρόσθετα αναδεικνύει τη συνδρομή των Ελληνικών ΕΔ στην υποστήριξη της εν λόγω χώρας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προσαρμογής των αμυντικών της δυνατοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμμαχίας».

