Υποχρεωτικός εμβολιασμός : “όχι” από το ΕΔΔΑ στους Έλληνες υγειονομικούς

Απορρίφθηκε το αίτημα των υγειονομικών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην απόρριψη αιτημάτων για προσωρινά μέτρα σε σχέση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού στην Ελλάδα κατά του κορονοϊού προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στις 2 Σεπτεμβρίου έλαβε δύο αιτήματα κατά της Ελλάδας από 30 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ανεξάρτητα ή σε δημόσια ιδρύματα υγείας. Οι αιτούντες διαμαρτύρονται για την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού επαγγελματιών του τομέα υγείας κατά του κορονοϊού ως προϋπόθεση για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

Οι προσφεύγοντες ζήτησαν επίσης από το Δικαστήριο να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα (άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου)

Το Δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει τις αιτήσεις προσωρινών μέτρων κρίνοντας ότι «ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 39 (προσωρινά μέτρα)». Το δικαστήριο σημείωσε ότι εγκρίνει τέτοια αιτήματα μόνο σε εξαιρετική βάση, όταν οι αιτούντες θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά πραγματικό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης.

Οι αιτήσεις εκκρεμούν επί του παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου.

