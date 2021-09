Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: πτώμα άντρα έξω από παράπηγμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος του νεαρού άντρα αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος άνδρα, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε το πρωί έξω από παράπηγμα, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έφερε τραύμα στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης όπου αύριο θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του.

Στον ρουχισμό του βρέθηκε έγγραφο με στοιχεία ταυτότητας που αντιστοιχούν σε 27χρονο Μαροκινό, πλην όμως, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, θα ακολουθήσει δακτυλοσκοπική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστεί αν αυτό ανήκει στον ίδιο.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

