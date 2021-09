Αθλητικά

Μέσι: τα ρεκόρ με την Εθνική Αργεντινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κατορθώματα του "ψύλλου", μετά και από τον αγώνα της Αργεντικής με την Βολιβία.

Ο Λιονέλ Μέσι απέναντι στη Βολιβία έγραψε Ιστορία, καθώς με τα τρία γκολ που σημείωσε έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Λατινική Αμερική.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έφτασε τα 79 τέρματα και ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ όπου έχει σημειώσει 77 γκολ.

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Νεϊμάρ, ο οποίος σκόραρε απέναντι στο Περού κι έφτασε τα 69 τέρματα με τη «σελεσάο».

Ο Μέσι βρίσκεται στην 5η θέση των αρχισκόρερ όπων των εποχών με τις εθνικές ομάδες. Στην πρώτη θέση είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 111 κι ακολουθούν ο Αλί Νταέι με 109, Μικχτάρ Νταχαρι (Μαλαισία) με 89 και Φερεντς Πούσκας με 84 γκολ

Παράλληλα ο Μέσι σημείωσε για 6η φορά στην καριέρα του χατ τρικ. Πρώτη φορά είχε σημειώσει τρία γκολ το 2012 στη φιλική αναμέτρηση με την Ελβετία (3-1). Στις 9 Ιουνίου 2012 με αντίπαλο την Βραζιλία ο Μέσι είχε πετύχει το δεύτερο χατ τρικ με την Εθνική και πάλι σε φιλικό παιχνίδι (4-3). Ένα χρόνο αργότερα στο ανεπίσημο παιχνίδι με την Γουατεμάλα (4-0) κατέγραψε την 3η φορά που σημείωσε τρία γκολ.

Στις 10 Ιουνίου 2016 ήταν η πρώτη φορά που σημείωσε τρία γκολ σε επίσημο παιχνίδι. «Θύμα» του ο Παναμάς, που ηττήθηκε 5-0. Για τα προκριματικά του Μουντιάλ στις 10 Οκτωβρίου του 2017 ο Μέσι είχε σημειώσει τρία γκολ, όπως επίσης και στις 29 Μαΐου 2018 στο φιλικό με την Αϊτή.

Στα 57 παιχνίδια που έχει σκοράρει ο αρχηγός, η Αργεντινή δεν κατάφερε να κερδίσει μόλις 3 φορές, ενώ έχει παραχωρήσει και έξι ισοπαλίες.