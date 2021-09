Life

Επίθεση με βιτριόλι - Καλόφωνου: “αντιδρά’ το σώμα της Ιωάννας, όσο πλησιάζει η δίκη

Τι λέει η ιατρός της για την φωτογραφία που “σόκαρε” το Πανελλήνιο, για τις ψυχοσωματικές αντιδράσεις της κοπέλας και το τεχνητό δέρμα που έχει καλύψει το κορμί της.

Η φωτιογραφία που ανήρτησε στα social media η Ιωάννα Παλιοσπύρου, «είναι από τις πρωτες, από τις συνολικά εννέα εγχειρήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα», όπως είπε η ιατρός, Μαρία Καλόφωνου, αναφέροντας ότι σε εκείνη την φάση, που έχει αποτυπωθεί στην φωτογραφία «εχει αφαιρεθεί το δέρμα της και έχει τοποθετηθεί στρώμα από τεχνητό δέρμα».

«Η Ιωάννα θα έχει πάντα και ξέρει ότι θα έχει για πάντα ένα δέρμα διαφορετικό, το ξέρει αυτό από την πρώτη στιγμή, αυτό που προσπαθούμε είναι να έχει κάτι που θα είναι όσο πιο κοντά στο φυσιολογικό», είπε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η Μαρία Καλοφόωνου, Πλαστικός χειρουργός και Διευθύντρια της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίση Σκορδά, «αυτήν την στιγμή το πρόσωπο και το σώμα της όλο έχει καλυφθεί με μοσχεύματα, δεν έχει ανοιχτές πληγές. Κινδύνευσε η ζωή της και στην αρχή και αργότερα από πολύ βαριές ενδονοσοκομείακές λοιμώξεις τις οποίες αντιμετώπισε».

Εξήγησε ότι «κι η ίδια προσπαθεί πάρα πολύ και αυτό που πραγματικά θέλουμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορεί να βγάλει καινούριο δέρμα, είναι να πλησιάσουμε την φυσιλογική εικόνα».

Σε ότι αφορά την ψυχολογική κατάσταση της κοπέλας που δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι, τον Μάιο του 2020, η κ. Καλόφωνου ανέφερε «εμείς στην μονάδα εγκαυμάτων δυστυχώς θαύματα δεν κάνουμε. Στο κομμάτι το ψυχολογικό, επειδή έχουμε πολλούςανθρώπους που έχουν καθολικά εγκαύματα, σας θυμίζω ότι μετά το Μάτι είχαμε 13 ανθρώπους με καθολικά εγκαύματα, έχει η Ιωάννα πολύ καλή στήριξη ψυχολογική, που βοηθάει και εμένα στην δουλειά μου».

Όπως αποκάλυψε η ιατρός με την οποία η Ιωάννα έχει στενή και διαρκή επαφή, «πλησιάζοντας οι ημέρες να αρχίσει η δίκη, βλέπω έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται και αυτό έχει αρχίσει να εμφανίζεται και με αντιδράσεις και στο σώμα της Ιωάννας».

Νωρίτερα, ο συνήγορος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, ότι η επίθεση με βιτριόλι έγινε αφού η κατηγορούμενη, που έχει ομολογήσει την επίθεση, είχε κάνει ραντεβού με χαρτορίχτρα.

Μάλιστα, στο «Πρωινό» παρουσιάστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα απο διαλόγους της κατηγορούμενης με χαρτορίχτρα:





