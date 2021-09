Κοινωνία

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: σκοτώθηκαν οδηγός και πεζός

Δυο νεκροί από το τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα έπειτα από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της παρασκευής στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση ενός 65χρονου, οδηγού αυτοκινήτου, να περάσει πεζός στο αντίθετο ρεύμα αποδείχθηκε μοιραία.

Ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αποφάσισε να σταματήσει το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και να περάσει πεζός την εθνική για να επισκεφθεί κατάστημα στο άλλο ρεύμα.

Ο διερχόμενος οδηγός ενός δικύκλου παρέσυρε τον πεζό με αποτέλεσμα και οι δύο άνδρες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ το δυστύχημα προκάλεσε καραμπόλα αυτοκινήτων που ακολουθούσαν.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Αθηνών -Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, που είχε διακοπεί, λόγω του τροχαίου ατυχήματος, στο ύψος του Ασπροπύργου διεξάγεται πλέον κανονικά.

