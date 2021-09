Πολιτική

Μητσοτάκης σε Στυλιανίδη: Θα οικοδομήσουμε μια υποδομή - πρότυπο στην Ευρώπη

Σύσκεψη Μητσοτάκη με την ηγεσία του υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού στον Χαρδαλιά.

«Σιδεροκέφαλοι! Καλή δύναμη!», ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευ. Τουρνά στην πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, αμέσως μετά την ορκωμοσία τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση ανεξάρτητου υπουργείου, σημειώνοντας πως η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και θα είναι μαζί μας για πάρα πολύ χρόνο ακόμα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση, τον πρώτο λόγο θα τον έχει το νεοσύστατο υπουργείο και έκανε λόγο για εξαιρετικό δίδυμο στην ηγεσία του.

Αναφερόμενος στον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη, είπε ότι τους συνδέει μακρά προσωπική σχέση και βαθιά εκτίμηση, ενώ μίλησε για την σπουδαία του δουλειά ως επίτροπος και στη δημιουργία του rescEU.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδιαλιά σημειώνοντας ότι από τη νέα του θέση θα μπορεί να ενισχύσει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθεσε ότι έχουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα 1,7 δισ. ευρώ, το οποίο θα επενδύσουμε για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, αναφέρθηκε στις επιχειρησιακές ικανότητες του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά και είπε ότι οι λέξεις που πρέπει να μπουν στο λεξιλόγιό μας με μεγαλύτερη συστηματικότητα είναι η «πρόληψη» και η «προετοιμασία».

«Έχω εμπιστοσύνη στη ηγεσία του υπουργείου. Σε όλους. 'Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Πολιτική Προστασία χειρίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της επιχείρησης εμβολιασμού. Θα οικοδομήσουμε μία υποδομή που θα γίνει πρότυπο στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη», είπε παίρνοντας το λόγο ο υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης. «Μόλις με πήρατε τηλέφωνο για αυτή την τιμητική πρόταση ένιωσα ότι ήταν κάλεσμα του Ελληνισμού. Είναι πρόκληση. Η δουλειά είναι δύσκολη. Ένας φίλος μου μού είπε 'όπου έχει ναρκοπέδιο μπαίνεις μέσα'. Δεν θα μπορούσα να πω όχι», συνέχισε ο κ. Στυλιανίδης.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησε την ιδέα του rescEU και βοήθησε με τη στάση του. «Για εμάς δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζονται πράξεις. Θα μιλάμε λίγο. Θα προσπαθούμε να κάνουμε πολλά», συμπλήρωσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την εξαιρετική τιμή και εμπιστοσύνη να μου αναθέσει την αποστολή της διαχείρισης του επιχειρησιακού βραχίονα. Αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη. Ήταν πανεθνικό χρέος μου να συστρατευτώ», είπε στη συνέχεια ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια και πως πρέπει να ξεκινήσουμε από χθες καθώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, την βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. «Χάθηκαν δυστυχώς πολύτιμοι πνεύμονες πρασίνου. Ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς χάθηκε ένας φιλότιμος ηρωικός εθελοντής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή σε θέματα πρόληψης, εκπαίδευσης, προετοιμασίας. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά, να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουμε. Υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια», συμπλήρωσε.

