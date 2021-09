Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - ΠΑΟΚ: Ένταση στην πορεία οπαδών (εικόνες)

Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ ενάντια στον αθλητικό νόμο και την είσοδο μόνο εμβολιασμένων για τον κορονοϊό στο γήπεδο.



Ένταση σημειώθηκε στην πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τον αθλητικό νόμο και την είσοδο μόνο εμβολιασμένων για τον κορονοϊό στο γήπεδο.

Αφού συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα, ξεκίνησαν πορεία και κατευθύνθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Κατά την έναρξη της πορείας, υπήρξε μικροένταση με ομάδα συμμετεχόντων στην πορεία και αστυνομικούς των ΜΑΤ. Ωστόσο δεν δόθηκε συνέχεια και η πορεία συνεχίστηκε κανονικά.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα μόνο σε εμβολιασμένους.

