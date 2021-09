Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα

"Πράσινος" διασυρμός σε ένα ματς που στο πρώτο μέρος είχαν το προβάδισμα με 35-30 και στο δεύτερο «εξαφανίστηκαν» από το παρκέ.

Τη συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο του "Magenta Super Cup", που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 83-55 από τους Σέρβους σε ένα ματς που στο πρώτο μέρος είχαν το προβάδισμα με 35-30 και στο δεύτερο «εξαφανίστηκαν» από το παρκέ.

Μελανό σημείο του αγώνα ήταν ο τραυματισμός του πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» και νυν του Ερυθρού Αστέρα, Άαρον Γουάιτ, ο οποίος στο δεύτερο μέρος και στην προσπάθειά του για κάρφωμα «προσγειώθηκε» άσχημα στο παρκέ με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο χέρι και να γεμίσει με αίματα. Αφού του παρασχέθηκαν για μερικά λεπτά οι πρώτες βοήθειες στη συνέχεια επέστρεψε στον πάγκο μέσα σε χειροκροτήματα από την εξέδρα, αλλά και από τους παίκτες των δύο ομάδων.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» το απογοητευτικό του τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 32-8 για να βρεθεί στο -21 στο 30΄ (64-43). Σε αυτό το διάστημα έγιναν αισθητές οι απουσίες των Νεμάνια Νέντοβιτς και Ντάριλ Μέικον, με τους «πράσινους» να έχουν πρόβλημα σε άμυνα, εκτέλεση και δημιουργία, ολοκληρώνοντας την περίοδο έχοντας υποπέσει σε 19 λάθη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νίκολα Κάλινιτς με 13 πόντους, ενώ από τον Παναθηναϊκό προσπάθησε ο μοναδικός διψήφιος, Λεωνίδας Κασελάκης, επίσης με 13.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 35-32, 43-64, 55-83.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 8 (2), Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης 5 (1), Καββαδάς 8, Παπαπέτρου 5 (1), Κασελάκης 13 (2), Ο. Ουάιτ, Φλόιντ 4, Αβδάλας, Έβανς 2, Μαντζούκας 4, Σαντ Ρος 2.

Ερυθρός Αστέρας (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λαζάρεβιτς 7, Ουόλτερς 7, Ουσκόκοβιτς, Νταβίντοβατς 2, Μίτροβιτς 11, Λάζιτς 6, Κάλινιτς 13 (1), Χόλινς 8, Ιβάνοβιτς 12 (2), Α. Ουάιτ 9, Κούζμιτς 6, Τσίρμπες 2.

