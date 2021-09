Οικονομία

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται στους σπουδαστές των ΔΙΕΚ

Μέτρα για τους νέους εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης ΔΕΘ εξήγγειλε ένα πακέτο μέτρων που αφορά στους νέους το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιδότηση εργασίας, επέκταση φοιτητικού επιδόματος αλλά και δωρεάν 50 giga για εφήβους που εμβολιάζονται.

«Η επαγγελματική κατάρτιση σταματά έτσι να είναι ο φτωχός συγγενής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το παιδί που φοιτεί μακριά από το σπίτι του, θα ενισχύεται με 1.000 ευρώ ετησίως, όσο διαρκούν οι σπουδές του, είτε φοιτεί σε δημόσιο ΙΕΚ, είτε σε πανεπιστήμιο. Αλλά και κάτι σημαντικό που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών κάτω των 29 ετών. Από 1ης Ιανουαρίου 2022 μηδενίζεται για εσάς το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας και data, ώστε πλέον όλο οι νέοι να έχουν ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία και επικοινωνία. Με αυτό το μέτρο θα μπορείτε να ωφεληθείτε μέχρι και 20 ευρώ στον μηνιαίο λογαριασμό σας. Όσο για τους εφήβους 15-19 ετών, αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί, αποκτούν ένα ακόμη κίνητρο. Θα τους προσφέρουμε εν είδει αναγνώρισης 50 MB data στο κινητό τους» τόνισε χαρακτηριστικά από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

