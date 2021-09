Πολιτική

ΔΕΘ: πακέτο 3,4 δις ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - αναλυτικά τα μέτρα

Επιδότηση για προσλήψεις νέων χωρίς προϋπηρεσία, κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα, μειώσεις φόρων και αύξηση του ΑΕΠ μεταξύ των εξαγγελιών.

«Νέες και νέοι φέτος είστε στην πρώτη σειρά γιατί είστε προτεραιότητα για την πατρίδα, είστε η γενιά που δοκιμάστηκε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το άγχος ότι θα ζήσετε μία ζωή χειρότερη από αυτήν των γονιών σας. Όμως, καμία χώρα δεν έχει μέλλον αν τα νέα παιδιά αισθάνονται ότι ο δρόμος τελικά θα κρύβει ευκαιρίες για λίγους και παγίδες για πολλούς. Η νέα Ελλάδα χρειάζεται νέους πρωταγωνιστές και αυτοί είστε εσείς» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Εδώ ανακοίνωσα πέρσι την αγορά των 18 Ραφάλ που σύντομα θα γίνουν 24. Φέτος βρίσκομαι και πάλι εδώ για να ενώσω και να δώσω προοπτική, για να περιγράψω το σχέδιο μας για την Ελλάδα που αλλάζει, βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά. Για να παρουσιάσω τα ακόμα περισσότερα που μπορούμε να επιτύχουμε μαζί από το 2022 και μετά. Η φετινή έκθεση καθοριστικός σταθμός επανεκκίνησης και σημείο αφετηρίας μίας συναρπαστικής δεκαετίας» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεσμεύτηκα προσωπικά πως κανείς δεν θα αντιμετωπίσει μόνος αυτήν τη θύελλα και με δίκαιο τρόπο κάναμε πράξη αυτήν μας τη δέσμευση. Δίπλα στην προστασία του εισοδήματος προστίθεται η ρεαλιστική ελπίδα βελτίωσης του. Οι Έλληνες πληρώνουν πλέον λιγότερους φόρους παντού και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καταβάλλουν λιγότερες εισφορές. Η Ελλάδα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Όλα αυτά συντελέστηκαν ενώ ο πλανήτης δεχόταν την επίθεση του κορονοϊού. Ναι, είχαμε απώλειες αλλά λιγότερες σε σχέση με άλλα κράτη. Διαμορφώσαμε μία αρτια διαδικασία εμβολιασμού, την επιχειρήση "Ελευθερία"» σημείωσε περαιτέρω.

Μόλις την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκε πως το ΑΕΠ σημείωσε άλμα 16,2%, γι' αυτό και σήμερα είμαι σε θέση να εξαγγείλω στην αναθεώρηση του στόχου για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9%, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνυσε πως η ανάπτυξη είναι για όλους, κανείς δεν θα μείνει πίσω και προσέθεσε ότι «ενώ εν μέσω πανδημίας εκτυλίχθηκε ένα γιγάντιο πρόγραμμα προστασίας της εργασίας, δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις».

Μόλις χθες ανακοινώθηκε η πώληση του μειοψηφικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ για 2,1 δισ. ευρώ, σημείωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Μας εξέπληξε όλους το ύψος του τιμήματος. Όλα αυτά αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Επίσης, ανέφερε πως το τεράστιο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού ξεκίνησε, ο ΒΟΑΚ χαρίζει 35.000 νέες θέσεις εργασίας, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο στα τέλη του 2023 και ότι στην Αθήνα η γραμμή 4 του μετρό θα εξυπηρετεί περί το ένα εκατομμύριο επιβάτες όταν ολοκληρωθεί.

«Το είπαμε το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει, αυτός είναι ο απολογισμός της προηγούμενης διετίας, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, μαθαίνοντας από τα λάθη μας με γνώμονα την αλήθεια, κάνοντας, όπου και όταν πρέπει και την αυτοκριτική μας. Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Και σε αυτόν τον δρόμο συναντιόμαστε με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία της προόδου. Μιλώ για την μεγάλη πλειονότητα των πολιτών που απορρίπτει την αχρείαστη πόλωση. Αυτή που αναγνωρίζει στην ευθύνη την άλλη όψη της ελευθερίας. Η ατομική επιτυχία δεν μπορεί να οδηγεί στην αμετροέπεια και την αλαζονεία. Θα βαδίζουμε πάντα μπροστά και θα κοιτάμε ψηλά» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός περιέγραψε το εθνικό σχέδιο δράσης για τους νέους. «Ξεκινώ από τους νέους. Μεγαλώσατε μέσα στην κρίση, μέσα σε lockdowns, βιώνετε την κλιματική κρίση. Μπροστά σας δεσμεύομαι να παλέψω ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα με εσάς στο προσκήνιο. Εισηγούμαι εθνικό σχέδιο δράσης με τη νεολαία, που θα συζητήσουμε μαζί σε κάθε περιφέρεια τους επόμενους μήνες. Δεν είναι αφελής ακούω την κριτική σας για αυτό και τολμώ ένα ξεκίνημα. Πρώτη πρωτοβουλία από μέρους μας το πρώτο ένσημο. Νέοι έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία θα ενισχύονται για 6 μήνες από την πολιτεία με 1.200 ευρώ στην πρώτη πρόσληψη. Τα 600 θα πηγαίνουν στους εργοδότες και τα υπόλοιπα 600 θα κατευθύνονται στους νέους πέραν του μισθού τους για να τα ξοδέψουν όπως θέλουν. Από το 2022 οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται στις 150.000 από τις 100.000. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται και στους σπουδαστές των ΙΕΚ» ανέφερε χαρακτηριστικό.

Από 1/1/2022 μηδενίζεται για τους κάτω των 29 το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας και data, όσο για τους εφήβους 15 έως 17 ετών αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί θα τους προσφέρουμε 50 δωρεάν gb data στο κινητό τους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, καθιερώνεται από το 2022 η μόνιμη ψηφιακή κάρτα για τους νέους.

Ιδιώτες και επιχειρήσεις θα πληρώνουν τέλη 10% κινητής τηλεφωνίας από το 2022, ανέφερε ακόμα ο πρωθυπουργός και προσέθεσε: Από 1/1 καταργείται ο φόρος στις γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ. Μία ακόμη επιβάρυνση γίνεται παρελθόν. Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει και για το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο και η μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών. Στις επιχειρήσεις ο φόρος πέφτει στο 22% και μάλιστα σε μόνιμη βάση. Μειώνεται αμέσως στο μισό ο φόρος για τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Καθιερώνουμε υπερεκπτώσεις για πράσινο κεφάλαιο. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται στο εξής θα φορολογούνται με μόνο 15,5%. Το μέτρο θα ισχύσει για τρία χρόνια, είναι σημαντικό να ισχυροποιηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

«Μειωμένος ΦΠΑ του 13% και στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού. Επεκτείνεται για ακόμη 3 μήνες το επιτυχημένο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο μας σχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Τα περισσότερα νοικοκυριά θα πληρώσουν το 2022 μικρότερο ΕΝΦΙΑ από το 2021» τόνισε περαιτέρω.

Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε πως το εισόδημα όλων των εργαζομένων έχει αυξηθεί κατά 4% μέσα στην πανδημία και σημείωσε: «Αυτά είναι τα δεδομένα που απλώνουν την πρώτη ασπίδα προστασίας στις ανατιμήσεις, παγκόσμιο φαινόμενο, που ελπίζω να αποδειχθεί παροδικό στις συνέπειες του. Σίγουρα δεν θα μείνουμε παρατηρητές, τρεις θα είναι οι απαντήσεις μας: στοχευμένα μέτρα χαμηλού ΦΠΑ σε καφέ και μεταφορές, δεύτερον αυστηρότατη τήρηση του νόμου περί ανταγωνισμού και αισχροκέρδειας, τρίτον η παροχή κρατικής στήριξης απέναντι σε ανατιμήσεις που επηρεάζουν κάθε νοικοκυριό. Ειδικά στο θέμα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ελλάδα συγκροτεί ταμείο ενεργειακής μετάβασης, όπου θα διατεθούν 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως θα απομειωθούν ή και θα εξαφανιστούν οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιλογή αυτή δείχνει πως η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να απαντά σε κάθε πρόκληση. Και ότι η ΔΕΗ έχει την δύναμη να προστατεύσει τους πελάτες της. Η επιδότηση θα αφορά σε πρώτη φάση έως το τέλος του έτους. Θα αφορά και επιχειρήσεις που λειτουργούν με ρεύμα χαμηλής τάσης». Προσέθεσε πως τις λεπτομέρειες θα παρουσιάσει ο υπουργός Ενέργειας την άλλη εβδομάδα.

«Σχεδόν 2 δισ. ευρώ διατίθενται ήδη για παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε επιχειρήσεις και κτίρια. Από τον επόμενο μήνα ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή πέφτει στο 6%. Τον Δεκέμβριο σε όλους του δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα πιστώσουμε το διπλάσιο ποσό από αυτό που θα λάμβαναν κανονικά» ανακοίνωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα πως το μέλλον της οικονομίας είναι μόνο πράσινο. «Κλιματική κρίση είναι εδώ επιδρώντας σε κάθε όψη της ζωής μας. Από την ασφάλεια στις φυσικές καταστροφές έως την ενέργεια. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται πολύ συχνότερα και πολύ εντονότερα. Αυτή η τραγωδία μπορεί να αποσοβηθεί μόνον εάν έως το 2050 μηδενιστούν οι ρύποι. Πρόκειται για υπαρξιακό ζήτημα. Η Ελλάδα ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική με πολλές εκφάνσεις, όπως οι πράσινες επενδύσεις, ύψους 24 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ» επεξήγησε.

«Πρώτος εγώ ανέλαβα την ευθύνη ζητώντας συγγνώμη για τις αδυναμίες του κράτους στο φόντο των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές του Αυγούστου ανέδειξαν την ανάγκη να δημιουργηθεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με εξασφαλισμένους πόρους 2,5 δισ. ευρώ και για την πολιτική του ηγεσία επέλεξα θεωρώ τους καλύτερους, τον Χρήστο Στυλιανίδη και τον Ευάγγελο Τουρνά. Η κλιματική κρίση προβάλλει ως η νέα πρόκληση της εποχής» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα κάνω τη συζήτηση με τους πολίτες και την ίδια την κοινωνία για την κλιματική κρίση, αυτή είναι και η διαφορά αυτής της κυβέρνησης, καθώς υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που λένε όχι στον διάλογο και ναι στο τίποτε. Αυτή ακριβώς η αντίληψη διαπερνά τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, καθώς και η ανάδειξη της νέας γενιάς σε πρωταγωνιστή» προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Στην αυριανή συνέντευξη, είπε, θα μιλήσει «για τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουμε. Για το ΕΣΥ, την πρωτοβάθμια φροντίδα, για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στο μεταναστευτικό και πώς η Δικαιοσύνη θα στεγαστεί σε νέα κτίρια και πώς θα ψηφιοποιηθεί για να αποδίδεται πιο γρήγορα».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία, με πρώτο βήμα δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για βασικές ασθένειες στο σύνολο του πληθυσμού. «Αλλά και ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της παιδικής παχυσαρκίας» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο νέο σχολείο, τόνισε πως καθιερώνει την υποχρεωτική ξένη γλώσσα από το νηπιαγωγείο, όπως και την κριτική σκέψη και σημείωσε: «Το ενδιαφέρον μας στραμμένο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία προσλήφθηκαν πάνω από 4.000 καθηγητές στην ειδική αγωγή και περί τους 11.000 στη γενική εκπαίδευση. Είναι οι πρώτες προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης από το 2010. Σημαντική μεταρρύθμιση παρά τις αντιδράσεις και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι καιρός να διαλυθεί η αντίφαση να υπάρχει περίσσευμα άνεργων συνταξιούχων και έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού».

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον εργασίας, είπε πως η ψηφιακή κάρτα εργασίας θωρακίζει τον κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία και τη μαύρη εργασία. «Η αποτροπή περιστατικών έμφυλης βίας και το δικαίωμα της αποσύνδεσης δίνουν αξιοπρέπεια στην εργασία. Εξ ου και παιδεία και εργασία γίνονται οι δύο πυλώνες της νέας Ελλάδας. Ασφαλής και ενωμένη κοινωνία που δεν αφήνει κανένα πίσω» διαμήνυσε.

«Θεσσαλονίκη και Μακεδονία αλλάζουν, ένας άνεμος αισιοδοξίας πνέει στην πόλη του Βαρδάρη», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Πολίτες και επισκέπτες απολαμβάνουν νωρίτερα το νέο σύγχρονο αεροδρόμιο, ήδη κυκλοφορούν στους δρόμος τα διπλάσια λεωφορεία, που θα αυξηθούν πάλι, το μετρό γίνεται πραγματικότητα παρά τις αντιδράσεις, γίνεται ρεαλιστική προσδοκία όχι ένα ψέμα γραμμένο σε μουσαμάδες και ένα έργο που θα επεκταθεί και στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Ξεκινούν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μέτρο και στη δυτική πόλη. Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα της χωροταξίας και της χρήσης γης και ο Άρης θα μπορέσει να φτιάξει το νέο του γήπεδο».

Αναφερόμενος στην πανδημία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο επίλογος της γράφεται με σκληρά γράμματα. «Το μοναδικό όπλο είναι το εμβόλιο, η κοινωνία και η οικονομία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν. Δεν πρέπει η κοινωνία να διχαστεί επί ενός επιστημονικού ζητήματος. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. 9 στους 10 διασωληνώμενους είναι ανεμβολιαστοί. Αυτά είναι δεδομένα επιστημονικά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η λύση είναι στο χέρι μας: εμβολιαζόμαστε και απελευθερωνόμαστε» υπογράμμισε.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Επεκτείνεται για όλο το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 1,58 δις για το 2021 και 1,58 δις για το 2022.

2. Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων από το 24% στο 22%. Κόστος 183 εκατ. ευρώ για το 2022.

3. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Με βάση το ανωτέρω σχήμα υπολογίζεται ότι:

To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),

Το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%),

Το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στις επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 100% ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%. Επιπροσθέτως των ανωτέρω ισχύει έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022. Δημοσιονομικό κόστος που επιβαρύνει το 2021: 660 εκατ. ευρώ. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 64 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 211 εκ. ευρώ.

4. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 1 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 4 εκ. ευρώ.

5. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 4,5 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 9 εκ. ευρώ.

6. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 16 εκατ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 6 εκατ. ευρώ.

7. Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες (για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο) και τους ξεναγούς (για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο). Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 30 εκατ. ευρώ.

8. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 50 εκ. ευρώ.

9. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων. Κόστος 48 εκ. ευρώ για το 2021.

10. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 θέσεις. Κόστος: 169 εκ. στον προϋπολογισμό του 2022.

11. Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικοί Κλάδοι:

Eργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή

Οικιακές υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαρισμού, Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, Υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι

Γυμναστήρια, σχολές χορού

Ταξί

Νομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Αναμορφώνεται το πλαίσιο της φορολοταρίας

Σήμερα σε κάθε φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκ. ευρώ ετησίως. Τι προτείνεται:

Θα δίνεται διαφορετική στάθμιση ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται.

Πολίτες με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και με περισσότερα τέκνα θα έχουν προσαύξηση στον αριθμό των λαχνών και στην πιθανότητα να κερδίσουν.

Τα βραβεία της λοταρίας κάθε μήνα θα κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Επιπλέον τα Χριστούγεννα θα υπάρχει ιδιαίτερη λοταρία με βραβεία έως και 100.000 ευρώ.

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση:

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για τρία έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%).

Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές:

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου. Δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους.

Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη.

Δανεισμός: Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα από τα πέντε κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Επίσης:

Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος 26 εκατ. ετησίως.

Πρώτο ένσημο: Για το 2022 και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους, λαμβάνουν για 6 μήνες προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους απασχόληση. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1200 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Από αυτό το ποσό τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος (επιπλέον του μισθού του) ως κίνητρο εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού. Δημοσιονομικό κόστος 28 εκατ. ευρώ για το 2021 και 14 εκατ. ευρώ για το 2022.

Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Δημοσιονομικό κόστος: 68 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ (υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 από τους 20.000 σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ θα ζουν σε άλλη πόλη και θα καλύπτουν τα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια ώστε να καταστούν δικαιούχοι). Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 5 εκατ. ευρώ.

Μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προχωρούμε στην μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ που θα ισχύσει για το 2022. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης που είναι σε εξέλιξη θα είναι διαθέσιμα έως τα τέλη του έτους. Η άσκηση στόχο έχει την δικαιότερη κατανομή του φόρου με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειονότητα των πολιτών από το νέο έτος.

Για το 4 ο τρίμηνο του 2021 (μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο) επιδοτούνται για το σύνολο του πληθυσμού οι πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 €/Mwh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Σημειώνεται ότι η μέση κατανάλωση για ένα τυπικό νοικοκυριό κυμαίνεται στις 300-400 Kwh μηνιαίως. Η ανωτέρω επιδότηση ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Το κόστος για το τρίμηνο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και θα επιδοτηθεί από την ανακατανομή των εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων.

Μειώνεται σε μόνιμη βάση από 1 η Οκτωβρίου 2021 το ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Δημοσιονομικό κόστος: 15 εκ. ευρώ κατ’έτος.

Επίδομα θέρμανσης. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2021 κατά 20%. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 15 εκ. ευρώ.

Σχεδιάζεται καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τον γενικό πληθυσμό, με πόρους του ταμείου ανάκαμψης ύψους 120 εκατ. ευρώ, για την διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων καρκίνου τραχήλας της μήτρας, καρκίνου Μαστού, καρκίνου Παχέος Εντέρου και διαγνωστικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Όφελος από μείωση ασφαλιστικών εισφορών και εισφοράς αλληλεγγύης:

Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.000 ευρώ (847 καθαρά) έχει ετήσιο όφελος 132 ευρώ από την μείωση ασφαλιστικών εισφορών.

Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ (1016 καθαρά) έχει ετήσιο όφελος 207 ευρώ (158 ευρώ από την μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 49 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης.

Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 2.000 ευρώ (1693 καθαρά) έχει ετήσιο όφελος 604 ευρώ (243 ευρώ από την μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 461 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπλέον οφέλη για τους νέους:

Εάν είναι νέος έως 29 ετών με μηνιαίο λογαριασμό κινητής 50 ευρώ θα έχει επιπλέον ετήσιο όφελος 90 ευρώ.

Εάν εργαστεί για πρώτη φορά θα λάβει επιπλέον του μισθού του από το κράτος 600 ευρώ.

Εάν φοιτά σε δημόσιο ΙΕΚ σε άλλη πόλη θα λάβει επιπλέον 1.000 ευρώ ετησίως στεγαστικό επίδομα.

Πλέον μπορεί ο γονέας να κάνει γονική παροχή περιουσία ή χρήματα στο παιδί του χωρίς κανέναν φόρο.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

Από την διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες, έχουν ετήσιο όφελος 251 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που λαμβάνει μεικτό μισθό 1.000 ευρώ.

Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος από 24% σε 22%.

Διατηρείται η μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από κλάδους και επεκτείνεται σε άλλους.

Εάν προσλάβει εργαζόμενο μέσα από το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και εάν προσλάβει μακροχρόνια άνεργο θα λαμβάνει 200 ευρώ το μήνα επιδότηση μισθολογικού κόστους. Επιπλέον εάν προσλάβει νέο χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα λάβει 600 ευρώ.

Μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Σε περίπτωση συγχώνευσης μειώνεται ο φόρος εισοδήματος κατά 30% για τρία έτη.

