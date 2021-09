Πολιτική

ΔΕΘ - ΣΥΡΙΖΑ: η οργή των νέων και οι λογαριασμοί δεν ανακόπτονται με data

"Πυρά" από την αξιωματική αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

"Πυρά" στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό προσωπικά, με αφορμή την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εξαγελία του πρωθυπουργού για 50 δωρεάν gb data στο κινητό των εφήβων 15 έως 17 ετών που θα έχουν εμβολιαστεί, αναφέρει ότι η ραγδαία φθορά Μητσοτάκη, η οργή των νέων και οι λογαριασμοί δεν ανακόπτονται με data.

"Τα «θα» ενός ανίκανου, αποτυχημένου και σε αποδρομή Πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να δραπετεύσει δεν πείθουν κανέναν" αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Χωρίς να αναγνωρίσει ούτε μισό λάθος και με πλήρη άγνοια πραγματικότητας, ο κ. Μητσοτάκης μπροστά στον πανικό του από την ραγδαία κυβερνητική φθορά και την οργή της κοινωνίας που εισπράττει πλέον όπου και αν βρεθεί, ανέβηκε στη ΔΕΘ για να πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πρώτα από όλα στους νέους, τους οποίους αφού στοχοποίησε για την αποτυχία του στην πανδημία και το μόνο που τους επεφύλασσε δύο χρόνια ήταν ξύλο στις πλατείες, ανεργία, μισθούς αναξιοπρέπειας και έξωσή τους από τα δημόσια πανεπιστήμια, τώρα κατάλαβε την κατάρρευσή του και επιχειρεί χυδαία εξαγορά με gigabytes και χαρτζιλίκι. Με data και ρεπό αντί για μισθούς, δεν βγαίνει ούτε ο μήνας ούτε οι λογαριασμοί.

Κατά τα λοιπά, πανηγύρια αντί για μία συγγνώμη για την αποτυχία στην πανδημία, στον εμβολιασμό, για την κατάρρευση του ΕΣΥ χωρίς μία μόνιμη πρόσληψη, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αντί για μία συγγνώμη για τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές του στην εργασία με την κατάργηση του 8ωρου και την θεσμοθέτηση απλήρωτης εργασίας, στην Παιδεία που ανοίγει πάλι τα σχολεία όπως τα έκλεισε με 27 μαθητές ανά τμήμα εν μέσω πανδημίας, στην κοινωνική ασφάλιση με το τζογάρισμα των εισφορών των νέων εργαζομένων.

Οι πολυαναμενομενες εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, περιορίστηκαν σε αναθεώρηση του στόχου για την ανάπτυξη - στους αριθμούς και όχι στην τσέπη των πολιτών. Κατά τα λοιπά, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά περιορισμένες παρατάσεις σε μέτρα που ήδη ισχύουν και ουδέποτε ανακούφισαν τους πολίτες, πόσο μάλλον τώρα με το νέο κύμα ανατιμήσεων, για το οποίο δεν πήρε ούτε μισό ουσιαστικό μέτρο. Μάλλον περνά τους πολίτες για ανόητους, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει το ακραίο κύμα ανατιμήσεων με 150 εκ ευρώ, αντί για άμεσες παρεμβάσεις για να σπάσουν τα καρτέλ που οργιάζουν και μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ ώστε να ακολουθήσουν αναγκαστικά και οι άλλοι πάροχοι. Οι «προειδοποιήσεις» δεν μειώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος ούτε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκη δεν ελαφρύνουν νοικοκυριά, εργαζόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μόνοι που βγαίνουν ουσιαστικά κερδισμένοι είναι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οι μόνες που έχουν κέρδη, για τις οποίες υποσχέθηκε περαιτέρω μείωση φορολογίας και φορολογική ελάφρυνση για συγκέντρωση κεφαλαίου. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε ένα παρωχημένο και αποτυχημένο μοντέλο που διευρύνει τις ανισότητες και παράγει νέες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις. Ο κόσμος όμως αλλάζει. Και η ελληνική κοινωνία δικαιούται μια προοπτική που θα διασφαλίζει δικαιοσύνη και ανάπτυξη για όλους. Τα «θα» ενός ανίκανου, αποτυχημένου και σε αποδρομή Πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να δραπετεύσει από τις αποτυχίες του δεν πείθουν κανέναν. Όχι ότι ενδιαφέρεται κάποιος να ακούσει".

