Σχολεία - Κεραμέως: Στόχος η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Ανοίγουν την Δευτέρα τα σχολεία. Τα μέτρα για την πανδημία και το μήνυμα της υπουργού Παιδείας.



Ανοίγουν αύριο Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη η χώρα. Μετά από πολύμηνη τηλεκπαίδευση, ενάμιση χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, κύριο μέλημα του υπουργείου Παιδείας είναι τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν φέτος στο φυσικό τους χώρο, στο σχολείο.

«Ο στόχος μας για φέτος είναι διττός: αφ' ενός η διασφάλιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας με όπλο τον εμβολιασμό, και τα πρόσθετα μέτρα προστασίας που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Ειδικών, όπως οι εντατικοί εργαστηριακοί και αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, αφετέρου η υλοποίηση των σημαντικών καινοτομιών για ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο ελεύθερο και αυτόνομο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η εισαγωγή καινούργιων μαθημάτων, προγραμμάτων σπουδών, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μεταξύ άλλων, «δίνει νέα ώθηση στο εκπαιδευτικό σύστημα». Χαρακτηριστικά, η κ. Κεραμέως κάνει λόγο για «νέες ευκαιρίες και προκλήσεις» και προσθέτει ότι «οι αλλαγές που επέρχονται δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στο σχολείο».

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν αύριο στις σχολικές μονάδες στις 8.15' και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, που θα περιλαμβάνει οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του COVID-19, την ορθή χρήση της μάσκας, την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, τη διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Με τι μέτρα θα ανοίξουν τα σχολεία

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (σελφ) τεστ, για τους μαθητές, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου.

Για την πρώτη εβδομάδα το self test πρέπει να γίνει την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας πριν το σχολείο.

Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά από τουλάχιστον δέκα ημέρες και την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Επιπλέον, για τις στενές επαφές προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα εφτά ημερών ως εξής:

Για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

δυο εργαστηριακά τεστ - rapid πέραν των προβλεπομένων

εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν κοντά στο κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ (τις ημέρες που δεν κάνουν τα δυο εργαστηριακά).

Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

δυο αυτοδιαγνωστικά τεστ ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 μαθητές του.

Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.

Οι καινοτομίες και οι προκλήσεις

Από φέτος εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων μετά την πιλοτική εφαρμογή τους σε 218 σχολεία. Το νηπιαγωγείο θα είναι υποχρεωτικό από τα τέσσερα χρόνια για όλους, ενώ εισάγονται και τα αγγλικά. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, για παράδειγμα κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία μέσα από θεματικές, «όπως οδική ασφάλεια, σεβασμός του περιβάλλοντος, εκπαιδευτική ρομποτική, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα και άλλα». Επίσης, ξεκινούν πιλοτικά «123 νέα προγράμματα σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση», εξηγεί η κ. Κεραμέως.

Σχεδόν διπλασιάζονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, φθάνουν τα 112, ενώ πέρσι λειτουργούσαν 62.

Προβλέπεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο ωρολόγιο πρόγραμμα, συνδέονται οι δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με «τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας», ξεκινούν να λειτουργούν «τα πρώτα έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια στην ιστορία της χώρας», επισημαίνει η υπουργός Παιδείας.

Επίσης, θεσπίζονται «οριζόντιες επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς, αξιολόγηση και μεγαλύτερη αυτονομία των εκπαιδευτικών και των σχολείων», αναφέρει η κ. Κεραμέως. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 11.700 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

