Ηλεκτρονικές συναλλαγές - Αφορολόγητο: τι αλλάζει το 2022

Τι θα ισχύει για τους καταναλωτές, πως θα κερδίζουν έκπτωση φόρου. Για ποιες δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνονται επιπλέον φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την δέσμη μέτρων για φορολεαφρύνσεις, είπε ότι «από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ενδεικτικοί κλάδοι που αφορά το μέτρο, είναι:

«Eργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή

Οικιακές υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαρισμού, Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, Υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι

Γυμναστήρια, σχολές χορού

Ταξί

Νομικές υπηρεσίες».

Επιπλέον, όπως είπε από την ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής».

Για τις επιχειρήσεις

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε την «χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση».

Αναλυτικά, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, «από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για τρία έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%)».

