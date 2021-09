Αθλητικά

US Open: Ο Μεντβέντεφ “ισοπέδωσε” τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ο 25χρονος Ρώσος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νέος "βασιλιάς" στο US Open. O Ρώσος (Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης) κατέκτησε το 1ο Grand Slam στην καριέρα του, αφού επικράτησε σε 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-4) του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1 στον κόσμο) στον τελικό, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, που... λύγισε υπό το άγχος της Ιστορίας, δεν του επέτρεψε να κατακτήσει το 21ο Grand Slam και να συμπληρώσει Calendar (4/4) Slam στο 2021.

O Μεντβέντεφ έγινε ο 1ος Ρώσος, μετά από τον Μαράτ Σάφιν (2000), που κατακτά το US Open και μόλις ο 2ος στην Ιστορία, ενώ ο Σέρβος παρέμεινε στα 20 Grand Slam μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ.

