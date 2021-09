Life

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αρραβωνιάστηκε

Η ποπ σταρ ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της Σαμ Ασγκάρι, ανακοίνωσε η ποπ σταρ με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Σπίαρς, η οποία βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη σε μια υπόθεση 13χρονης κηδεμονίας για τις προσωπικές και οικονομικές της υποθέσεις, ανήρτησε ένα βίντεο με την ίδια να στέκεται δίπλα στον Ασγκάρι και να δείχνει ένα αστραφτερό δαχτυλίδι που φορούσε στο χέρι της.

Ο Ασγκάρι ανήρτησε ξεχωριστά μια φωτογραφία με το ζευγάρι να φιλιέται και η Σπίαρς να επιδεικνύει το δαχτυλίδι. Ο μάνατζερ του Ασγκάρι, Μπράντον Κοέν, επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.

Η 39χρονη Σπίαρς είχε παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Παντρεύτηκε τον παιδικό της φίλο Τζέισον Αλεξάντερ στο Λας Βέγκας το 2004, αλλά ο γάμος ακυρώθηκε λίγες μέρες αργότερα. Αργότερα εκείνο το έτος, παντρεύτηκε τον χορευτή Κέβιν Φέντερλιν, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, πριν το ζευγάρι πάρει διαζύγιο το 2007.

Ο Ασγκάρι , 27 ετών, είναι προσωπικός γυμναστής και ηθοποιός που έχει εμφανιστεί στη σειρά του Showtime “Black Monday”.

