Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η Κριστίνα Αγκιλέρα στέκεται στο πλευρό της

H Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ζητώντας να τερματιστεί ο έλεγχος που έχει στην προσωπική ζωή ο πατέρας της.

Την περασμένη εβδομάδα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου του Λος Άντζελες που χειρίστηκε την υπόθεσή της ζητώντας να τερματιστεί ο έλεγχος που έχει στην προσωπική ζωή και τα οικονομικά της ο πατέρας της.

Το είδος της νομικής επιμέλειας που έχει αναλάβει ο Τζέιμς Σπίαρς, είναι ένας τύπος κηδεμονίας που ορίζεται από δικαστήριο για άτομα που δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός σε μία συγκινητική διάρκειας 24 λεπτών κατάθεση μέσω βιντεοδιάσκεψης κατήγγειλε κακομεταχείριση από τον πατέρα της, ο οποίος από το 2008 διατηρεί τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και της καριέρας της.

Στη συνέχεια, διασημότητες και θαυμαστές συσπειρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην ποπ σταρ στο διαδίκτυο μέσω του banner #FreeBritney (Ελευθερώστε τη Μπρίτνεϊ).

Η συνάδελφος της μουσικός και μέλος του καστ του «Mickey Mouse Club», Κριστίνα Αγκιλέρα δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στο Twitter, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η Αγκιλέρα αναφέρεται στην κατάθεση της Μπρίτνεϊ στο δικαστήριο - στο οποίο η Σπίαρς εξήγησε ότι η κηδεμονία από τον πατέρα της, της έχει κλέψει τον έλεγχο των οικονομικών της, της καριέρας, των προσωπικών σχέσεων και άλλων πτυχών της ζωής της.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα αναφέρει στην ανάρτησή της ότι σκέφτεται τη Μπρίτνεϊ και «όλα όσα έχει περάσει». «Είναι απαράδεκτο για οποιαδήποτε γυναίκα ή άνθρωπο, που θέλει να έχει έλεγχο της μοίρας του να μην του επιτρέπεται να ζήσει την ζωή του όπως επιθυμεί» τονίζει.

«Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα στο σώμα της, το δικό της αναπαραγωγικό σύστημα, τη δική της ιδιωτικότητα, τον δικό της χώρο, τη δική της θεραπεία και την ευτυχία της» σημειώνει.

Στην κατάθεση της η Σπίαρς είπε ότι ο πατέρας της δεν της επιτρέπει να αφαιρέσει το IUD (ενδομήτριο σπείρωμα) στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει μωρό με τον φίλο της.

«Η αποφασιστικότητα και η απελπισία αυτής της έκκλησης για ελευθερία με κάνει να πιστεύω ότι αυτό το άτομο που γνώριζα κάποτε, ζει χωρίς συμπόνια ή αξιοπρέπεια από εκείνους που έχουν τον έλεγχο» επισημαίνει η Αγκιλέρα. «Συμπαραστέκομαι στη Μπρίτνεϊ. Αξίζει όλη την αληθινή αγάπη και υποστήριξη στον κόσμο» προσθέτει.

Οι Αγκιλέρα και Σπίαρς συναντήθηκαν πρώτη φορά στην παιδική εκπομπή «The Mickey Mouse Clubhouse» το 1990, μαζί με τους Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Κέρι Ράσελ, Ράιαν Γκόσλινγκ και JC Chasez.

Στην τελετή απονομής των βραβείων MTV VMA του 2003, οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν διασκευές των «Like A Virgin» και «Hollywood» μαζί με τις Madonna και Missy Elliot.

Άλλες διασημότητες που έχουν μιλήσει υπέρ της ποπ σταρ είναι οι Μαράια Κάρεϊ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια συγνώμη προς την Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ των New York Time, «Framing Britney Spears». Η ταινία αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη μάχη της τραγουδίστριας κατά της απόφασης να έχει ο πατέρας της την επιμέλειά της και προκάλεσε ανησυχία για την ψυχοσωματική της κατάσταση.

