Κρήτη: Νεκρή η Γαλλίδα τουρίστρια

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της Γαλλίδας τουρίστριας. Που εντοπίστηκε η σορός της άτυχης γυναίκας.

Νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη από τις 24 Ιουνίου Γαλλίδα τουρίστρια Βιολέτ Γκιγκανό σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το Ελαφονήσι.

Η 29χρονη βρέθηκε στην μέση της διαδρομής που είχε επιλέξει για πεζοπορία σε ένα μονοπάτι δύσβατο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η κοπέλα είχε ξεκινήσει από τον Κριό και είχε φτάσει στο Ελαφονήσι και επέστρεφε ξανά πίσω για να πάρει το αυτοκίνητό της.

Στα μισά όμως της διαδρομής που είναι 7,5 με 10 χιλιόμετρα η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε από άγνωστη έως τώρα αιτία την ζωή της πέφτοντας σε μια χαράδρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η σορός της βρέθηκε στο σημείο που είχαν επικεντρώσει τις έρευνες οι διασώστες από το πρωί της Τετάρτης 30/06/2021.

