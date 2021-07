Life

Britney Spears: Υπό την κηδεμονία του πατέρα της με απόφαση δικαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την έκκλησή της για απελευθέρωση από τον «βασανιστή» πατέρα της, η μουσικός παραμένει στην κηδεμονία του, βάσει της δικαστικής απόφασης.

Απορρίφθηκε το αίτημα της Britney Spears να πάψει ο πατέρας της να έχει την κηδεμονία της, όπως αποφάσισε η δικαστής.

Η τραγουδίστρια είχε ζητήσει να μετακινηθεί ο πατέρας της από το ρόλο του κηδεμόνα της περιουσίας της, που ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Στην αρχική της αίτηση, μέσω του δικηγόρου της, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε πει πως η 39χρονη φοβόταν τον πατέρα της και ήθελε να φύγει από την κηδεμονία της, αφού ελέγχει απόλυτα τη ζωή της από το 2008. Πάνω σε αυτό το αίτημα στηρίχθηκε η απόφαση της δικαστή, η οποία δεν ελήφθη βάσει της δραματικής κατάθεσης της Spears την περασμένη εβδομάδα.

Πηγές κοντά στη μουσικό που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι , ο δικηγόρος της σχεδιάζει να ασκήσει έφεση, για τον τερματισμό της 13χρονης κηδεμονίας της.

Ο ίδιος ο πατέρας της υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο, για να ερευνηθούν τα όσα λέει η Britney για το ότι την εξαναγκάζει να παίρνει φάρμακα παρά τη θέλησή της.

Η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα