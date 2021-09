Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Πρώτη διαστημική πτήση μόνο με πολίτες

Το εγχείρημα αυτό, αναμένεται ότι θα καταγραφεί στην ιστορία του διαστήματος ως η πρώτη διαστημική πτήση, με πλήρωμα πλήρως αποτελούμενο από πολίτες, που θα εκτοξευτεί σε γήινη τροχιά.

Ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πρόκειται να ταξιδέψει στο διάστημα αυτή την εβδομάδα, εντός της διαστημικής κάψουλας SpaceX, συμμετέχοντας σε μία ομάδα αστρο-τουριστών.

Ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν ο Αμερικανός ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments θα ηγηθεί μιας ομάδας τριών ανθρώπων που θα εκτοξευτούν για πρώτη φορά στο διάστημα, σε ένα τριήμερο ταξίδι από το σημείο εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της πολιτείας Φλόριντα, σε ένα προκαθορισμένο σημείο προσυδάτωσης στον Ατλαντικό ωκεανό.

Το πλήρωμα της διαστημικής κάψουλας έχει την κωδική ονομασία «Αντοχή» και έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA με έναν επαναχρησιμοποιημένο πύραυλο Falcon 9.

Το χρονικό παράθυρο της εκτόξευσης είναι διάρκειας πέντε ωρών, ενώ ανοίγει στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), την Τετάρτη.

Οι χθεσινή πρόγνωση του καιρού προέβλεπε μία πιθανότητα 70% για καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκτόξευση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, για μία διαστημική πτήση, η οποία στο σύνολό της θα διευθύνεται από το έδαφος.

