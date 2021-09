Life

Mad Clip - “Το Πρωινό”: “Θρίλερ” με την περιουσία του - Τι αποκάλυψε ο παππούς του (βίντεο)

Για τον χαμό του εγγονού Mad Clip, ποιος είχε τη διαχείριση των χρημάτων του και τον "ρόλο" της Αρετής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

«Πονάω πολύ όπως πονάει όλη η οικογένεια. Τον είχα δει στις 20 Ιουλίου και όταν ήταν να φύγω μου είπε σε αγαπάω. Μετά πήγα σπίτι του, χτύπησα το κουδούνι και δεν είχε ανταπόκριση, μπορεί να είχε ρήξη με την κοπέλα» ανέφερε αρχικά.

Σχετικά με τα όσα έχουν ειπωθεί για τη σχέση του εκλιπόντα καλλιτέχνη με τη σύντροφό του, Αρετή, δήλωσε: «Ο εγγονός μου την αγαπούσε σφόδρα και ήθελε να την παντρευτεί».

Παράλληλα εξέφρασε το παράπονο και την ενόχλησή του για τη συμπερειφορά της Αρετής στην κηδεία. «Η Αρετή δεν μας χαιρέτησε στην κηδεία. Είναι διαγωγή αυτή που έδειξε, που μας κοίταγε σαν τη βαρυπενθούσα χήρα".

Θέμα έχει δημιουργηθεί και με τα χρήματα που άφησε ο αδικοχαμένος τράπερ καθώς σύμφωνα με τον παππού του η οικογένεια δεν βρήκε τίποτα.

«Υπήρχαν πολλά χρήματα αλλά εμείς δεν βρήκαμε τίποτα».

