Life

Παππούς Mad Clip - Αποκλειστικό “Πρωινό”: Από τη σορό έλειπε ο σταυρός αξίας 10000 ευρώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλλει ο παππούς του Mad Clip. Πώς έμαθε για το τροχαίο δυστύχημα και τι είπε για την πρώην σύντροφο του αδικοχαμένου τράπερ.

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έκανε ο παππούς του δημοφιλούς τράπερ Mad Clip μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο τραγικός παππούς αποκάλυψε πώς έμαθε για το τροχαίο δυστύχημα, μιλά με πολύ σκληρά λόγια για την πρώην σύντροφο του εγγονού του, και κατήγγειλε πως εκλάπησαν από τη σορό του εγγονού του πράγματα μεγάλης χρηματικής αξίας.

«Ευχαριστώ όλη τη νεολαία της Ελλάδας που αυτό που συνάντησα χθες στον επικήδειο στο νεκροταφείο… Δεν περίμενα να υπάρχει τέτοια υποδοχή.

Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή και δε μπόρεσε να αξιοποιήσει το έργο του. Τελευταία φορά τον είδα στις 20 Ιουλίου, γιατί εγώ είμαι στο χωριό. Με έβαλε στο αυτοκίνητο αυτό που δυστυχώς τον σκότωσε. Αυτή την Porsche. Κάπου πήγαμε και γυρίσαμε. Όταν έφυγα μου είπε “παππού σε αγαπάω” και του είπα “και εγώ σε λατρεύω”.

Μετά πήγα 2-3 φορές στο σπίτι και χτύπαγα το κουδούνι και δυστυχώς είχε κατεβάσει τον διακόπτη. Δεν ήταν στο κουδούνι, διότι από ότι φάνηκε, είχαν σπάσει τις σχέσεις με την Αρετή, τη λεγόμενη. Που παρουσιάστηκε πως δήθεν τον αγαπάει. Ο εγγονός μου την αγάπαγε, αλλά αυτή την πρόδωσε. Η μητέρα του μου είχε πει τον Φεβρουάριο του 2021 πως αν η Αρετή τα χαλάσει με τον Παναγιώτη, εκείνος δε θα αντέξει. Και στον γάμο που ήταν, ούτε μιλήσαν καθόλου.

Όταν έγινε το τροχαίο εγώ ήμουν στο χωριό. Με πήρε η μητέρα του, η νύφη μου και μου ζήταγε το τηλέφωνο του Δημήτρη, του πατέρα του. Και έκλαιγε. Εγώ κατάλαβα και ρωτούσα αν έπαθε τίποτα το παιδί. Δε μου έλεγε. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο άνοιξα την τηλεόραση και το είδα. Είπα στη γυναίκα μου “πάει το παιδί, σκοτώθηκε”.

Πως γίνεται να σκοτωθεί το παιδί; Ο εγγονός μου δεν ήταν οδηγάκι. Στην Κύπρο ασχολούνταν με αγώνες. Από τη σορό έλειπε ο σταυρός αξίας 10.000 ευρώ. Κάποιος τον πήρε. Έλειπε και το τηλέφωνο. Βρέθηκε μόνο το πορτοφόλι του που είχε 8.400 ευρώ» είπε, μεταξύ άλλων, ο παππούς του Mad Clip.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Φαραντούρη: Ο “μύθος” Μίκη έστρεψε τα βλέμματα του κόσμου στην Ελλάδα (βίντεο)

Κορονοϊός και Brexit... άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στη Βρετανία

Φορολογικές δηλώσεις: προς παράταση η προθεσμία υποβολής