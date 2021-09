Κοινωνία

Διακίνηση κοκαΐνης: Στον ανακριτή το μοντέλο και ο σύντροφός της

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν το γνωστό μοντέλος και ο σύντροφός της. Συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους 7,8 κιλά κοκαΐνης.



Αμφότεροι φορούσαν χειροπέδες κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους στα δικαστήρια.

Το μεσημέρι της Πέμπτης οι αστυνομικοί κατόπιν σχετικής εντολής, όταν πλησίασαν τον άνδρα προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν κι εκείνος προέβαλλε σθεναρή αντίσταση. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα ναρκωτικά ανήκαν σε αυτόν κι ότι η σύντροφός του δεν εμπλέκεται με τη διακίνηση της κοκαΐνης.

«Ο εντολέας μου, στο πλαίσιο της εξαρτήσεώς του από τοξικές ουσίες και του χρέους που είχε απέναντι σε προμηθευτή του, υποχρεώθηκε, ως αναλώσιμος αχυράνθρωπος, να εμπλακεί μόνο μόνος του, χωρίς κανέναν συνεργό, στη μεταφορά της ποσότητας που κατασχέθηκε. Η συγκατηγορούμενή του δεν είχε καμία απολύτως γνώση ούτε εμπλοκή, αντίθετα ήταν αυτή που, γνωρίζοντας το πρόβλημά του, προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την επαφή με τις ναρκωτικές ουσίες», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταύρος Γεωργόπουλος.

Πληροφορία για «ζευγάρι που διακινεί κοκαΐνη σε μαγαζιά του κέντρου και των νοτίων προαστίων» ήταν εκείνη που αξιοποίησε η Αστυνομία για να φτάσει στην σύλληψη της 29χρονης, γνωστού μοντέλου και του συντρόφου της.

