Σύλληψη μοντέλου με κοκαΐνη: Ο σύντροφός της αναλαμβάνει την ευθύνη

Τι δήλωσε μέσω του συνηγόρου του o σύντροφος του μοντέλου, παίρνοντας ουσιαστικά πάνω του την ευθύνη για την υπόθεση.

Την ευθύνη για τα 7,8 κιλά κοκαΐνης παίρνει πάνω του ο σύντροφος του μοντέλου, ενώ έχει συλληφθεί και ίδιος για την υπόθεση.

Μέσω του συνηγόρου του, Σταύρου Γεωργόπουλου, υποστηρίζει ότι ο ίδιος, χωρίς συνεργό, μετέφερε την ποσότητα των ναρκωτικών, καθώς υποχρεώθηκε, ενώ δηλώνει εξαρτημένος από τοξικές ουσίες.

Η δήλωση του συνηγόρου του, Σταύρου Γεωργόπουλου:

«Ο εντολέας μου, στο πλαίσιο της εξαρτήσεώς του από τοξικές ουσίες και του χρέους που είχε απέναντι σε προμηθευτή του, υποχρεώθηκε, ως αναλώσιμος αχυράνθρωπος, να εμπλακεί μόνο μόνος του, χωρίς κανέναν συνεργό, στη μεταφορά της ποσότητας που κατασχέθηκε. Η συγκατηγορούμενή του δεν είχε καμία απολύτως γνώση ούτε εμπλοκή, αντίθετα ήταν αυτή που, γνωρίζοντας το πρόβλημά του, προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την επαφή με τις ναρκωτικές ουσίες».

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και κατ' εξακολούθηση από δράστες που διακινούν ναρκωτικές ουσίες κατ/ επάγγελμα.

Στον άνδρα ασκήθηκε επίσης δίωξη και για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του.

Ακολούθως το ζευγάρι οδηγήθηκε στον ανακριτή.

